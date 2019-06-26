"Уроды": Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией

Олег Басилашвили резко отреагировал на антироссийские выходки грузинских радикалов. Актер подчеркнул, что простые грузины всегда готовы принять гостя как самого дорогого человека.

Олег Басилашвили уверен, что наладить отношения России и Грузии можно. Народы должны помогать друг другу в трудных ситуациях. Актер резко осудил русофобские провокации, устроенные радикалами в Тбилиси.

"Русские и грузины всегда были дружны. Закон грузинской семьи: любого гостя встречай как самого дорогого человека. Грузия – это единственная, пожалуй, страна из бывших советских республик, где относятся с такой любовью к российскому народу, как нигде больше. Это я знаю точно. Я там бываю часто и вижу этих людей", – сообщил Олег Басилашвили телеканалу "360".

Антироссийские протесты начались в Грузии на прошлой неделе. Поводом стал инцидент на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Радикалов возмутил тот факт, что депутату российской Госдумы Сергею Гаврилову предложили сесть в кресло спикера грузинского парламента.

Протестующие попытались ворваться в здание парламента и устроили погромы под русофобскими лозунгами. Они заявили об "оккупации Грузии Россией", сославшись на то, что последняя поддержала независимость Абхазии и Южной Осетии. Российский президент Владимир Путин в ответ подписал указ о прекращении воздушного сообщения с Грузией, напоминает "Царьград".

Что касается волнений в грузинской столице, их Олег Басилашвили резко осудил. "В семье не без урода!" – заявил актер.