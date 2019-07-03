"Народ жаждет мести": Порошенко отправляют за решетку

Одним из самых действенных способов сохранить свой рейтинг для Владимира Зеленского станет арест его предшественника на должности президента Украины Петра Порошенко, уверен журналист Руслан Коцаба. Он считает, что народ готов терпеть унижение, лишь бы удовлетворить чувство мести.

прочитано 459 раз