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Политика

"Народ жаждет мести": Порошенко отправляют за решетку

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Одним из самых действенных способов сохранить свой рейтинг для Владимира Зеленского станет арест его предшественника на должности президента Украины Петра Порошенко, уверен журналист Руслан Коцаба. Он считает, что народ готов терпеть унижение, лишь бы удовлетворить чувство мести.
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Проблемы с уровнем народной поддержки начались у Владимира Зеленского сразу после того, как он официально вступил в должность президента Украины. Практически любое его действие вызывало неприятие со стороны той или иной политической силы. Однако есть решение, которое, скорее всего, поддержит абсолютное большинство. Речь идет об аресте предыдущего главы государства.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

"Обвала рейтинга можно избежать, если заключить за решетку Петра Алексеевича Порошенко. Это было главное требование электората Зеленского", – цитирует издание "Политнавигатор" украинского журналиста Руслана Коцабу. Эксперт уверен: чтобы поквитаться с Порошенко за беды Незалежной, произошедшие с ней за пять лет его президентства, люди стерпят лишения и даже смирятся с непопулярными шагами Зеленского.

"Народ жаждет мести. Это очень яркое и сильное чувство. Украинцы готовы много чем пожертвовать и стерпеть много унижений, лишь бы удовлетворить это чувство – чувство мести, которое накапливалось целые пять лет", – подчеркнул Коцаба.

После того как Порошенко проиграл выборы президента Украины, у него возникли проблемы с законом. Теперь бывший глава государства является фигурантом сразу нескольких уголовных дел.

Эксперты считают, что избежать ответственности за свои злоупотребления политик надеется благодаря депутатской неприкосновенности, для чего борется за попадание своей партии "Европейская солидарность" в Раду на внеочередных выборах. Если этот план провалится, экс-президент может попытаться скрыться за границей. При этом его побег выдадут за командировку и работу на благо страны.

Автор: Геннадий Куприянов3 июля 2019, 11:45
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