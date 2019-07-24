Володин высказался в поддержку попавших под санкции бизнесменов

"Поддерживаю и думаю, что все коллеги его поддерживают. Это
правильная мера", – сообщил законодатель парламентским журналистам. Принятый
документ направлен на защиту российских предпринимателей и руководителей
предприятий.
"Чтобы они не страдали от недружественных действий других государств", – подчеркнул Володин.
Соединенные Штаты и Великобритания вводят ограничительные меры исключительно в целях защиты собственных интересов, отметил спикер Госдумы. Под видом санкций они продвигают свою повестку и решения, сказал Володин.
"Мы должны делать все, чтобы от этого не страдала наша экономика и наши граждане", – добавил председатель нижней палаты.
Госдума на пленарном заседании 24 июля одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий оказавшимся под санкциями российским бизнесменам в одностороннем порядке переводить судебные споры на родину. Документ внесли на рассмотрение депутаты разных фракций.
Как говорится в пояснительной записке к нормативно-правовому акту, юридические и физические лица, попавшие под санкции, порой не могут защищать себя в судах других стран и международных организаций. Такие предприниматели смогут перенести разбирательство на родину – на место нахождения участника суда или его имущества.
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