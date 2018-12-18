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Общество

Госдума защитила предпринимателей

Фото: pixabay.com
Депутаты приняли в окончательном чтении президентский законопроект о дополнительной защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Инициативу одобрили все фракции нижней палаты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нормативно-правовой акт позволит улучшить деловой климат в стране.  
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Председатель нижней палаты напомнил, что документ расширяет перечень оснований, по которым прекращаются уголовные дела. Главное, чтобы ущерб, причиненный государству или обществу, был полностью возмещен.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Под новую норму подпадают преступления небольшой тяжести в сфере страхования и кредитной деятельности, в области патентных и авторских прав, уточнил Володин. "А также преступления, связанные с невыплатой зарплат", – добавил спикер Госдумы.  

Подробнее законодатель остановился на норме закона, касающейся изъятия у предпринимателей электронных носителей. Председатель нижней палаты отметил, что раньше этот вопрос не регулировался, и правоохранители, конфисковав у организации электронные носители, могли парализовать работу фирмы. "Теперь для этого потребуется решение суда, либо сами электронные носители должны быть оружием совершения преступления – скажем, если речь идет о хакерских программах", – пояснил Володин. 

По его словам, бизнес не может развиваться, если инструментом решения хозяйственных споров становится уголовное законодательство. Володин подчеркнул, что такие вопросы должны решаться в административных и арбитражных рамках.  

Фото: www.globallookpress.com

Госдума седьмого созыва уделяет большое внимание созданию максимально благоприятных условий для ведения бизнеса. Нижняя палата ведет активный диалог с предпринимателями по наиболее актуальным для них вопросам.

К примеру, в мае текущего года депутаты вместе с бизнес-сообществом обсуждали законопроект об ответе на американские санкции, а также нормативно-правовой акт об ответственности за исполнение ограничительных мер иностранных государств на территории России. 

Автор: Иван Поляков18 декабря 2018, 15:26

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