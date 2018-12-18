Госдума защитила предпринимателей

Депутаты приняли в окончательном чтении президентский законопроект о дополнительной защите предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Инициативу одобрили все фракции нижней палаты. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нормативно-правовой акт позволит улучшить деловой климат в стране.



Председатель нижней палаты напомнил, что документ расширяет перечень оснований, по которым прекращаются уголовные дела. Главное, чтобы ущерб, причиненный государству или обществу, был полностью возмещен.

Под новую норму подпадают преступления небольшой тяжести в сфере страхования и кредитной деятельности, в области патентных и авторских прав, уточнил Володин. "А также преступления, связанные с невыплатой зарплат", – добавил спикер Госдумы.

Подробнее законодатель остановился на норме закона, касающейся изъятия у предпринимателей электронных носителей. Председатель нижней палаты отметил, что раньше этот вопрос не регулировался, и правоохранители, конфисковав у организации электронные носители, могли парализовать работу фирмы. "Теперь для этого потребуется решение суда, либо сами электронные носители должны быть оружием совершения преступления – скажем, если речь идет о хакерских программах", – пояснил Володин.

По его словам, бизнес не может развиваться, если инструментом решения хозяйственных споров становится уголовное законодательство. Володин подчеркнул, что такие вопросы должны решаться в административных и арбитражных рамках.





Госдума седьмого созыва уделяет большое внимание созданию максимально благоприятных условий для ведения бизнеса. Нижняя палата ведет активный диалог с предпринимателями по наиболее актуальным для них вопросам.

К примеру, в мае текущего года депутаты вместе с бизнес-сообществом обсуждали законопроект об ответе на американские санкции, а также нормативно-правовой акт об ответственности за исполнение ограничительных мер иностранных государств на территории России.