Госдума продолжит работать над ограничениями для пальмового масла

"Главное, конечно, сделать все для того, чтобы на полки магазинов не попадали некачественные товары", – подчеркнул Вячеслав Володин. В частности, заметил он, необходимо добиться, чтобы под видом изготовленной из молока продукции потребители не получали заменитель из пальмового масла.
Частично эта задача уже решена, рассказал спикер Госдумы. В частности, были приняты меры по введению отдельных полок для содержащих пальмовое масло товаров, а также по маркировке такой продукции. Работа по ограничению использования пальмового масла будет продолжена, пообещал председатель нижней палаты парламента.
"Эту тему мы и дальше будем продолжать анализировать и принимать решения, обсуждая ее вместе с правительством, с экспертным сообществом", – рассказал Володин.
Он добавил, что предложение об отмене налоговых льгот на пальмовое масло поддержал президент России Владимир Путин. Соответствующая льгота действовала в России с 2004 года и влияла на увеличение объемов закупок соответствующей продукции. "В данном случае речь идет об обращении граждан, которые на протяжении многих лет ставят перед нами эту задачу и сегодня мы ее решили", – заметил спикер Госдумы.
По его словам, депутаты обратили внимание, что пальмовое масло используется в пищевой промышленности и может приводить к снижению качества конечного продукта. В итоге налоговая льгота была признана избыточной и отменена. Также в Госдуме предложили направить средства, которые бюджет получит за счет отмены льготы, на поддержку производителей молока.
Вячеслав Володин подчеркнул, что решение об отмене налоговой льготы не является дискриминационным и не нарушает правил Всемирной торговой организации. "Мы никаких дискриминирующих мер не вводим, мы отменяем льготу, а это уже дело страны, которая посчитала для себя нужным принять такое решение", – заключил председатель нижней палаты парламента.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Муж стал импотентом
Как перестать жрать
Как найти правильного спутника жизни?
Найти мужа на сайте знакомств
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Шлифану пилотку
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Он меня не хочет
Как Пугачева так похудела?
Моя подружка стала любовницей шефа.
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
Что такое чистая любовь?
Кому на Руси жить хорошо?
Почему изменяем своим супругам?..
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Верите в гадание по руке?
Отношения с двумя сестрами