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Политика

Госдума продолжит работать над ограничениями для пальмового масла

Фото: www.globallookpress.com
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что нижняя палата парламента продолжит работу над ограничительными мерами по использованию пальмового масла. Он отметил, что соответствующие инициативы будут обсуждаться совместно с правительством и экспертным сообществом.
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"Главное, конечно, сделать все для того, чтобы на полки магазинов не попадали некачественные товары", – подчеркнул Вячеслав Володин. В частности, заметил он, необходимо добиться, чтобы под видом изготовленной из молока продукции потребители не получали заменитель из пальмового масла.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Частично эта задача уже решена, рассказал спикер Госдумы. В частности, были приняты меры по введению отдельных полок для содержащих пальмовое масло товаров, а также по маркировке такой продукции. Работа по ограничению использования пальмового масла будет продолжена, пообещал председатель нижней палаты парламента.

"Эту тему мы и дальше будем продолжать анализировать и принимать решения, обсуждая ее вместе с правительством, с экспертным сообществом", – рассказал Володин.

Он добавил, что предложение об отмене налоговых льгот на пальмовое масло поддержал президент России Владимир Путин. Соответствующая льгота действовала в России с 2004 года и влияла на увеличение объемов закупок соответствующей продукции. "В данном случае речь идет об обращении граждан, которые на протяжении многих лет ставят перед нами эту задачу и сегодня мы ее решили", – заметил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

По его словам, депутаты обратили внимание, что пальмовое масло используется в пищевой промышленности и может приводить к снижению качества конечного продукта. В итоге налоговая льгота была признана избыточной и отменена. Также в Госдуме предложили направить средства, которые бюджет получит за счет отмены льготы, на поддержку производителей молока.

Вячеслав Володин подчеркнул, что решение об отмене налоговой льготы не является дискриминационным и не нарушает правил Всемирной торговой организации. "Мы никаких дискриминирующих мер не вводим, мы отменяем льготу, а это уже дело страны, которая посчитала для себя нужным принять такое решение", – заключил председатель нижней палаты парламента.

Автор: 24 июля 2019, 16:27

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