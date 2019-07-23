Пальмовое масло лишают налоговых льгот

Авторами законопроекта стали спикер Вячеслав Володин и
представители всех фракций нижней палаты. Нормативно-правовой акт повышает
ставку налога на добавленную стоимость с 10 до 20% в отношении пальмового
масла.
Такое решение связано с необходимостью заботы о здоровье граждан, подчеркивал председатель Госдумы. А полученные от реализации этой меры средства будут поступать в бюджет, после чего их направят на поддержку российских производителей молочной продукции, сказал Володин.
В отношении плодово-ягодной продукции, в том числе винограда, ставка НДС идет в обратном направлении: парламентарии снижают ее с 20 до 10%. Соответствующее поручение давал президент Владимир Путин после встречи с российскими садоводами.
Претендовать на льготу могут только отечественные производители плодов и ягод. "Необходимо обеспечить доступность качественной плодово-ягодной продукции и поддержать отечественных производителей. Несмотря на значительный рост отрасли в последнее время, количество ввозимой продукции все еще превышает собственное производство более чем в полтора раза", - отмечал спикер Госдумы.
По его словам, благодаря снижению ставки НДС производители смогут направить дополнительные средства на расширение хозяйства и создание новых садов.
Стоит отметить, что в своих решениях парламентарии руководствуются запросом граждан. Много обращений к законодателям связано с тем, что люди недовольны широким использованием пальмового масла в пищевой отрасли. Это снижает качество продукции и вытесняет с рынка настоящее молоко, отмечал спикер Госдумы.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Как перестать жрать
Как найти правильного спутника жизни?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Обманываю его
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
девственник в 27
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Моя подружка стала любовницей шефа.
Шлифану пилотку
Он меня не хочет
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Сводная сестра
Престижные мужчины или солидные
Совместимость Льва и Близнеца
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу
Брать ли у него деньги?