Порошенко крепко врезал мечущемуся Зеленскому
Пока на фоне падения рейтингов Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" президент мечется от одного противоречивого решения к другому, бывший глава государства Петр Порошенко продолжает уверенно гнуть одну и ту же антироссийскую линию. В частности, он раскритиковал озвученное главой администрации президента Андреем Богданом предложение о признании в Донбассе за русским языком статуса официального.
"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным", – на своей странице в Facebook оценил это предложение Петр Порошенко. Попытку остановить гражданскую войну в Донецкой и Луганских областях, пойдя навстречу главным пожеланиям местного населения, он назвал "торговлей языком". И подчеркнул, что никаких дивидендов Украине это не принесет, передает RT. "И не остановит Россию", – подчеркнул политик.
21 мая 2019 г.
Он намекнул, что "российское вмешательство", которое в устах Петра Порошенко уже давно стало традиционной темой для разговоров с целью подстегнуть популярность у избирателей, направлено не на отдельные части Украины, а на всю нее целиком. Дескать, поэтому недопустимо разрешать людям официально разговаривать, учиться, читать и общаться с местной властью на их родном языке.
Для этих целей, подчеркнул Петр Порошенко, его партия "Европейская солидарность" разработала специальный документ под названием Евроатлантическая хартия. "Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО", – рассказал бывший президент. По его словам, в случае принятия этого документа пространство для маневра властей будет значительно сужено, даже в том случае, если политическая конъюнктура изменится.
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