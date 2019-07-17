Эксперты поддержали предложение Володина о расширении полномочий Думы

Предложения о создании должного баланса ветвей власти
Вячеслав Володин высказывал и ранее, отметил политолог, глава Фонда ИСЭПИ
Дмитрий Бадовский. "Однако в своей статье в "Парламентской газете" он
впервые комплексно зафиксировал идеологию актуализации Конституции и теоретические
подходы, из которых при этом призывает исходить", – подчеркнул аналитик.
Комментируя статью спикера Госдумы, политолог подчеркнул, что Володин указал на незыблемость основных положений Конституции. "Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени", – написал Бадовский на своей странице в Facebook.
Особое внимание в анализе основного закона страны спикер Госдумы уделил отсутствию должного баланса в деятельности законодательной и исполнительной власти, отметил политолог. "И здесь действительно могут быть необходимы отдельные, точечные конституционные новации", - прокомментировал он статью спикера нижней палаты.
Эксперт согласен, что необходимый баланс власти повысит качество демократического правления, которое и необходимо для максимальной реализации прав и конституционных основ. "Демократия – это процедура, поэтому, чем больше процедур взаимодействия и контроля властей фиксирует и определяет Конституция, тем более эффективным может быть государственное управление", – уверен Бадовский.
На необходимость настройки баланса власти указывает и политолог Константин Калачев. По его словам, в стране растет запрос на перемены, и власть так или иначе должна на него реагировать.
Аналитик уверен: именно в балансе законодательной и исполнительной ветвей власти кроется ответ на вопрос, как обеспечить устойчивость нынешней политической и экономической конструкции.
"И здесь без расширения полномочий и усиления роли парламента не обойтись", - подчеркнул Калачев.
Прокомментировал эксперт и термин "живая Конституция", который использовал в своей статье спикер Госдумы. "Значение этой теории в том, что Конституция обычно устанавливается с расчетом на дальние политические перспективы, не на одно поколение. Естественно, что ее авторы не могли предусмотреть всех нюансов, с которыми столкнутся их последователи. Концепция "живой Конституции" теоретически снимает этот риск", – пояснил Калачев.
Напомним, 17 июля в "Парламентской газете" была опубликована статья Вячеслава Володина "Живая Конституция развития". Председатель нижней палаты предложил ликвидировать крен в сторону исполнительной власти и расширить полномочия парламента в формировании правительства, дав возможность президенту опереться на мнения депутатского корпуса.
"Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", – пояснил спикер нижней палаты.
Базовые ценности и нормы основного закона неизменны, подчеркнул Володин. Вместе с тем некоторые положения Конституции можно адаптировать к потребностям времени, уверен спикер. По словам председателя нижней палаты, точечные корректировки основного закона позволят лучше раскрыть его правовой потенциал.
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