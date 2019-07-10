"Очень тупой": британский посол ушел в отставку после нападок Трампа

Дональд Трамп нелестно отозвался о после Великобритании в США – и в результате дипломат лишился поста. Посмевшего критиковать американского президента Кима Дэррока отозвали в Лондон.

Нелестные слова Дональда Трампа в свой адрес Ким Дэррок заработал критической оценкой действий американского президента. Тот ему не нравился еще с 2017 года, о чем дипломат сообщал в Лондон в секретных письмах.

Однако, как и всякий секрет, хранящийся в электронной форме, эти тайные письма "слили" в СМИ. Посол Великобритании сообщал начальству, что у президента США Дональда Трампа "некомпетентная и беспомощная администрация", а карьера нынешнего главы государства "может закончиться позорно".

Как известно, Дональд Трамп выпады в свой адрес не оставляет без ответа – обычно американский лидер публикует их в своем любимом Twitter. "Мы никогда не были в восторге от дурацкого посла, которого навязала Великобритания США. Он очень тупой парень. И лучше бы ему было поговорить о провальном брекзите со своим премьером Терезой Мэй, а не возмущаться тем, что я критикую провал их переговоров", – написал президент США.

Вскоре после публикации поста Дональда Трампа стало известно об увольнении Кима Дэррока. В британском МИД отметили, что обычно ожидают от послов честной оценки ситуации в результате пребывания в той или иной стране. Хотя, конечно, взгляды отдельных дипломатов могут не совпадать с мнением официального Лондона, пишет "Царьград.ТВ".