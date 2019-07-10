"Очень тупой": британский посол ушел в отставку после нападок Трампа
Нелестные слова Дональда Трампа в свой адрес Ким Дэррок заработал критической оценкой действий американского президента. Тот ему не нравился еще с 2017 года, о чем дипломат сообщал в Лондон в секретных письмах.
Однако, как и всякий секрет, хранящийся в электронной форме, эти тайные письма "слили" в СМИ. Посол Великобритании сообщал начальству, что у президента США Дональда Трампа "некомпетентная и беспомощная администрация", а карьера нынешнего главы государства "может закончиться позорно".
Как известно, Дональд Трамп выпады в свой адрес не оставляет без ответа – обычно американский лидер публикует их в своем любимом Twitter. "Мы никогда не были в восторге от дурацкого посла, которого навязала Великобритания США. Он очень тупой парень. И лучше бы ему было поговорить о провальном брекзите со своим премьером Терезой Мэй, а не возмущаться тем, что я критикую провал их переговоров", – написал президент США.
Вскоре после публикации поста Дональда Трампа стало известно об увольнении Кима Дэррока. В британском МИД отметили, что обычно ожидают от послов честной оценки ситуации в результате пребывания в той или иной стране. Хотя, конечно, взгляды отдельных дипломатов могут не совпадать с мнением официального Лондона, пишет "Царьград.ТВ".
Президент удивил многих
Продюсер расставил все точки над i
Шоумен не мог пройти мимо скандальной новости
Девочка лишний раз напомнила о себе
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Обмен старой жены на новую
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Пугачева обнаглела
Не надо лезть в чужую жизнь, если не хочешь в ней остаться.
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
аборт
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Отец напивается и поднимает руку
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!
13 лет не слушается совсем
Подруга отбила моего парня
Самолёт не доверяю,только поезд.
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Больно заниматься сексом
Очень навязчивый
Если дорогу Вам перешла черная кошка, это значит, что просто животное куда-то идет.
Чем болен Корчевников?
Как?
Должна платить за его долги
Макдональдс
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Как убрать дряблость с ног
Новая звезда шоу бизнеса
Хочу забеременеть в тайне от него
Принцесса Диана