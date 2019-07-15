Зеленский выжидает: сделано заявление о снятии блокады с Крыма

На Украине заговорили о возможном снятии экономической блокады с Крыма и Донбасса. Эксперты отмечают, что у президента Владимира Зеленского есть соответствующие полномочия, однако он, судя по всему, выжидает более удобного момента.

Идею о том, что украинцы должны потребовать от Владимира Зеленского снять блокаду с Крыма и Донбасса, первым озвучил один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Евгений Мураев. В эфире ток-шоу "Оппозиция" на телеканале "НАШ" он заявил, что разрыв торговых, транспортных и экономических связей с этими регионами только осложняет отношение их жителей к украинской власти.

"Люди всегда рассуждают, где им выгодно. На сегодняшний день, устроив блокаду, власть – правительство, парламент, президент – по сути, оттолкнула от себя людей. Они не ассоциируют себя с Украиной", – заявил Евгений Мураев.

В России с подобной оценкой ситуации в целом согласились, однако предупредили украинского политика, что и после снятия блокады жители российского полуострова ни на секунду не станут задумываться о том, чтобы войти в состав Украины. "Если бы он добавил еще о настроениях крымчан, о национальном составе крымчан, о том, как Украина к нам относилась во время нашего нахождения в ее составе, я думаю, что это была бы более полная правда", – цитирует RT члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова.

Не столь однозначный перспективы Киева и в вопросе возвращения доверия жителей Донбасса. "Конечно, снятие блокады – это важный шаг. Он мог бы послужить началу диалога о мире. Однако все будет зависеть от того, как этот диалог пойдет", – заметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Он добавил, что при каких-то условиях Донецкая и Луганская область могут остаться частью Украины. "Но лично я в этом сомневаюсь, как и в том, что все разговоры о снятии блокады не останутся просто словами", – рассказал эксперт.

Вступая в должность президента, Зеленский заявил: «Чтобы закончилась война - нужно перестать стрелять».

Гениально..

Так вот, за время его президентства обстрелы только ужесточились.

За два месяца - 22 раненых среди мирного населения. И сегодня уже есть погибшая. В Горловке. pic.twitter.com/xClUwCi1gA — Lιттℓє╰დ╮╭დ╯Oωℓ (@Little_Owl_A) 11 июля 2019 г.

По его словам, у Владимира Зеленского есть полномочия для того, чтобы снять блокаду с Донбасса и Крыма, однако пока он не торопится этого делать. Текущие события показали, что многие мирные инициативы и распоряжение главы государства откровенно саботируются его подчиненными, и нет никаких гарантий, что указ президента о восстановлении экономических связей не постигнет та же участь.

"Тем более что подобным шагом просто не могут не воспользоваться противники Зеленского", – уверен Богдан Безпалько.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что решение о снятии блокады может быть принято, однако только после парламентских выборов и в случае соблюдения некоторых условий. "Если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией", – подчеркнул он. Эксперт добавил, что вероятность развития ситуации по такому сценарию составляет 30%.

Таким образом, пока президент Украины вынужден выжидать удобного момента для того, чтобы проводить более смелую политику. Дополнительные возможности у политика появятся в том случае, если после выборов в парламент его партия наберет большинство и он сумеет сформировать устойчивую коалицию. "Вот тогда мы увидим в реальности, что из себя представляет президент Зеленский", – уверен Богдан Безпалько.