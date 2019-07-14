Нелепый Зеленский в красных труселях рассмешил народ
В ходе рабочего визита в Одессу глава страны решил искупаться в Черном море, чтобы лично проверить температуру воды. К нему присоединилась команда его Офиса.
На записи, опубликованной в Facebook, можно увидеть, как Владимир Зеленский в красных плавках спускается по ступенькам к воде. За президентом внимательно наблюдают местные жители. "А вы не боитесь? Вода холодная, 16,3 градуса", – отметил очевидец. Несмотря на предупреждение лидер окунулся в воду с головой.
Пользователи Сети высмеяли внешний вид украинского президента. "Что-то никогда не видела Макрона или Трампа в красных труселях", "Ага, в красных труселях. Вы там пока развлекайтесь, а мы – кто повоюет, кто – поволонтерит", – выразили мнение комментаторы.
Перед початком напруженого робочого дня в Одесі Президент України Володимир Зеленський та команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі. pic.twitter.com/mr0C8nZKOM— Офіс Президента (@APUkraine) 13 июля 2019 г.
Некоторые подписчики признались, что были разочарованы поведением главы страны. По их мнению, Владимиру Зеленскому стоит уделить внимание решению важных вопросов. "Инспектировать – проверять правильность чьих-то действий путем надзора. Они проверяли соответствие действий правилам Нептуна или Посейдона?", – написал один пользователь. "Это какой-то цирк", – согласился с ним другой.
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