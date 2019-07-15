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Политика

Сделано неожиданное заявление о встрече Путина и Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут состояться до конца лета. Эксперты опасаются, что лидер Незалежной будет вести себя с главой соседнего государства на равных. 
прочитано 821 раз

Зеленский не готов к переговорам с Путиным. С таким заявлением выступил бывший советник главы российского государства Андрей Илларионов. Экономист пояснил, что лидер Украины "совсем не понимает" президента России. "Ему нужно выполнить домашнее задание, начиная от основ дипломатии до психологии и изучения этой личности", – сказал Илларионов в беседе с "Голосом Америки".

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Зеленский собирается встретиться с человеком, который гораздо опытнее и хорошо подготовлен, предупредил бывший советник президента России. Путин может разыграть сразу несколько партий на разных столах – многие политики потерпели неудачу на переговорах с ним, напомнил Илларионов.

Эксперты не исключают, что политики встретятся до конца лета. Ранее Зеленский предлагал Путину провести консультации при участии глав США, Великобритании, Германии и Франции. Площадкой лидер Незалежной видит столицу Белоруссии.

В Москве заявили, что рассмотрят инициативу Зеленского. При этом Путин дал понять, что переговоры состоятся, если его коллега выполнит предвыборные обещания, в том числе начнет прямой диалог с Донбассом.

Между двумя лидерами 11 июля состоялся первый телефонный разговор. Тема прежняя – урегулирование на юго-востоке Украины. Путин и Зеленский затронули вопрос обмена военнопленными, а также продолжение контактов в "нормандском формате".

Владимир Зеленский вступил в должность президента 21 мая. Одним из главных предвыборных обещаний политика было прекращение войны в Донбассе. На востоке страны бывший юморист получил значительное число голосов.

Автор: Иван Поляков15 июля 2019, 11:58
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Я. Кедми
Ответить
Что значит на равных? Безусловно Зеленский умнее путина!
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