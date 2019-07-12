Дом родителей Зеленского проверяют после сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании дома родителей президента Владимира Зеленского в Кривом Роге. Неизвестные также сообщили об угрозе взрыва на центральном вокзале города, в детских садах, больницах и магазинах.

Специалисты уже проверили некоторые объекты. Информация о минировании пока не подтвердилась. В оставшихся зданиях работают экстренные службы, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Первый криворожский".