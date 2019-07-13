Путин ловко отбил хамскую провокацию Зеленского
По мнению Погребинского, Москва дала такой ответ, что теперь самому Зеленскому придется выкручиваться, объясняя, почему европейцы не хотят привлекать американцев к переговорам. "Я считаю, что заявление нашего замечательного президента было совершенно хулиганским. Он так наслаждался своей актерской игрой: "Поговорить? Поговорим! Спросим, чей Крым, кого там нэма в Донбассе" – и так далее, так, как будто он разговаривает со своими партнерами по "95 кварталу", – заявил он.
Политолог возмутился тем, что Зеленский позволил себе такой хамский тон. При этом Путин ловко отбил эту провокацию. В ответ на хамство президент России ответил крайне конструктивно. "Мы вас уважаем", говорит Путин, "мы готовы, Владимир Александрович, рассмотреть ваше предложение, там есть проблема, но давайте готовить". Москва явно оставляет двери переговоров открытыми, несмотря на хамство, глупость, некомпетентность", – резюмировал эксперт.
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