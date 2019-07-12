"Шуты гороховые": в России ответили на нелепую идею Зеленского

Владимир Зеленский и его команда теряют остатки уважения в глазах общественности. Идеи советников президента Незалежной о переименовании России и русского языка вызывают смех – но с оттенком грусти.

Советники Владимира Зеленского наперебой демонстрируют уровень своего интеллекта. Пока что лидерство в этом сомнительном соревновании принадлежит Никите Потураеву. Комментировать его идею о переименовании русского языка можно только бессмертными словами Сергея Лаврова.

"Советники у Зеленского, конечно, те еще кадры. Но набрал он их сам – и вещать им разрешает тоже он. Вот один из них предложил переименовать Россию и русский язык. Ну, во-первых, приходит на ум уже ставшая бессмертной фраза Сергея Лаврова. А во-вторых, в ответ на эту инициативу я предлагаю переименовать Зеленского и его советников в Короля Гороха и шутов гороховых", – заявил "Дням.Ру" эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Манукян подчеркивает, что серьезно относиться к Владимиру Зеленскому и его советникам уже не получается. Была робкая надежда на то, что со сменой власти на Украине случится какое-то чудо. Но выяснилось, что это совсем не те люди, с которыми можно иметь дело. "Даже журналистов своих защитить не могут и позволяют радикалам их запугивать. Какие-то позорники", – заключил эксперт.

Манукян прокомментировал инициативу советника президента Украины Владимира Зеленского – Никиты Потураева. Тот заявил, что "украинский" русский отделился от языка, на котором говорят россияне – и стал другим как грамматически, так и лексически. Так что русский язык следует называть "российским". А Россию надо именовать "Московией".