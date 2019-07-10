Скабеева показала восторгающихся Путиным молодух
Журналистку позабавило, как молодежь обсуждает неожиданное знакомство с главой государства. Юных жительниц Екатеринбурга привело в восторг то, что им удалось сфотографироваться российским лидером.
Ольга Скабеева назвала ролик лучшим за 9 июля, сообщает Ura.ru. "Видео дня! Девочки увидели Путина. Екатеринбург, если что", – написала телеведущая. "Я его потрогала, понимаете? Я просто вот так руку его задела!" – говорит на записи одна из девушек.
Пользователи Сети принялись активно обсуждать видео. "Если уж сильные мира сего в восторге от ВВ, то что говорить о слабом поле? Естественная реакция", "Ничего себе "девочки"! Им уже давно пора к Гузеевой в "Давай поженимся", "Не зря же спрашивают, если что не так: „Ты что, с Урала?!“", "Я верю в искренность девушек. Путин, лучший!..", – высказались фолловеры по поводу выложенных Ольгой Скабеевой кадров.
Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая резко отреагировала на высказывания ведущего "Рустави 2" Георгия Габунии, позволившего себя нецензурные выражения о президенте России. "Мерзость и пошлость! Чистой воды провокация! Пусть грузинский министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией. Грузинский президент должна извиниться за "это". Тогда и поговорим!" – заявила Ольга Скабеева в Instagram.
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