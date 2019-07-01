Эксперты высоко оценили Международный форум "Развитие парламентаризма" в Москве

В Москве с 1 июля начал работу инициированный Госдумой II Международный форум "Развитие парламентаризма". Эксперты поделились первыми оценками мероприятия.

Политолог Антон Хащенко на своей странице в Facebook высоко оценил число участников II Международного форума "Развитие парламентаризма" из более чем 130 стран мира. "Одного зала не хватило, организовали трансляцию во втором", – рассказал эксперт.

С российской стороны инициированное Госдумой мероприятие было поддержано на высоком уровне. Участие в нем приняли спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркнул политолог.

Рассказал он и о том, какие темы поднимались на форуме. В частности, речь шла о сохранении международного права и о выработке единых подходов в вопросах противодействия терроризму, наркотрафику и незаконной миграции.

В рамках мероприятия обсуждалась и ситуация с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Возвращение России на форуме связали с восторжествовавшим здравым смыслом. "Метко в выступлении Володина на открытии о двух ненужных крайностях парламентской дипломатии – парламентский туризм и чрезмерная политизация участников", – отметил Антон Хащенко.

Политолог Дмитрий Фетисов на своей странице в Facebook рассказал о еще одной важной теме, которую Вячеслав Володин затронул во время выступления на первом пленарном заседании форума – межпарламентские форматы взаимодействия. В частности, речь шла о встречах спикеров парламентов Евразии. "Направление, действительно, развивается. И форум "Развитие парламентаризма" это подтверждает", – подчеркнул эксперт.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей речи уделила внимание значению парламентов в своих странах и указала на важность межпарламентского сотрудничества. Также она поблагодарила Госдуму за организацию форума. "В целом акцент в выступлении Матвиенко делался на участие парламентов в вопросах международной безопасности", – отметил Дмитрий Фетисов.

О необходимости развития сотрудничества парламентов разных стран рассказал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Можно судить, что МИД активно приветствует идею форума и участие российских парламентариев в международном диалоге", – добавил политолог.

Высказался он и о числе участников мероприятия. "Очень много гостей со всего мира, которые еще до начала форума общаются между собой", – заметил эксперт. Он добавил, что несмотря на аншлаг, произведенный делегатами из более чем 130 стран мира, организаторы со своей задачей справились отлично. "Никаких организационных проколов и накладок не зафиксировано", – подчеркнул Дмитрий Фетисов.

Напомним, 1 июля в Москве начал работу II Международный форум "Развитие парламентаризма". В работе мероприятия принимают участие свыше 800 гостей из 132 государств. В их число вошли главы национальных парламентов из 41 страны.

В центре внимания участников мероприятия находятся самые актуальные международные вопросы – глобальная безопасность, экологические проблемы, развитие цифровой экономики, молодежная политика и углубление межпарламентского сотрудничества. На второй день в рамках форума состоится межпарламентская конференция "Россия-Африка". Заключительное пленарное заседание II Международного форума "Развитие парламентаризма" состоится 3 июля.