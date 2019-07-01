Избрание Зеленского президентом признали фатальной ошибкой на Украине

Владимир Зеленский обманул своих избирателей. Избрание шоумена на пост президента признали фатальной ошибкой украинцев.

Владимир Зеленский скоро превратит Украину в "96-й квартал". Голосование за шоумена на президентских выборах было ошибкой, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Нардеп признал, что и сам во втором туре отдал голос за Владимира Зеленского. Однако предвыборные обещания нынешнего президента Украины так и остались простыми словами. особенно возмутили депутата заявления украинского лидера по поводу пленных.

"Он сказал три для меня страшные вещи: что его не волнуют судьбы этих людей, ему обидно, что это сделал Медведчук, и ему не нужны посредники. Посредники не нужны, когда сам что-то делаешь, а пока только языком", – приводит слова Рабиновича о Владимире Зеленском телеканал "360".

Комментарий Рабиновича относится к достижениям главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. При его посредничестве были освобождены украинские пленные в Донбассе. 28 июня представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) передали Медведчуку четырех военнослужащих. Владимир Зеленский при этом действия депутата раскритиковал.