Зеленский попал впросак на глазах у всего мира
В пятницу, 28 июня, украинский президент разместил на странице в Facebook видеообращение. Владимир Зеленский поздравил всех граждан с Днем Конституции.
Глава страны также рассказал, что собирается выпустить Конституцию для маленьких детей. "Напоследок хочу рассказать вам об очень хорошей нашей инициативе – создании книги "Конституция для самых маленьких" для наших будущих граждан", – сообщил Владимир Зеленский.
Многие пользователи заявили, что президент совершил грубую ошибку. Комментаторы напомнили, что дети получают украинское гражданство при рождении. Это право закреплено в законодательстве, уточняет Obozrevatel.com.
Подписчики порекомендовали украинскому лидеру подробнее ознакомиться с Конституцией страны. "Прочитайте Конституцию полностью, а не только до третьей статьи, чтобы не позориться", "Хоть до конца года дочитаете ее?", "Инициатива прекрасная, но учите закон и не позорьтесь в эфире", – написали пользователи.
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