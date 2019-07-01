Медведев в своей статье рассказал о предстоящих переменах в "Единой России"

В преддверии политической конференции "Единой России", которая намечена на 5 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев написал для газеты "Известия" авторскую статью, в которой рассказал о грядущих изменениях в партии. В частности, он указал на необходимость наладить понятный и открытый диалог с людьми, для чего необходимы новые инструменты.

"Партийная деятельность должна стать своего рода "набором сервисов"", – рассказал председатель "Единой России". Он подчеркнул, что для модернизации партии нужно предлагать понятные и полезные инструменты, воспользоваться которыми сможет любой человек.

Кроме того, они должны быть четко сориентированы на реальные потребности избирателей. Для этого необходимо предусмотреть новые сервисы, с помощью которых людям было бы проще обратиться к "Единой России" за интересующей их информацией, попросить помощи или предложить новый проект.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что для работающих на местах партийцев главным должен стать принцип "здесь и сейчас". Это требует от членов партии умения использовать все современные технологии.

"Единая Россия" обязана помогать сегодня, а не завтра. Быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее", – подчеркнул премьер-министр.

Рассказал Дмитрий Медведев и о необходимости прислушиваться к внешним контролерам. Он отметил, что внутрипартийный контроль уже доказал свою эффективность, в частности – на стадии выдвижения кандидатов. Однако на этом останавливаться нельзя.

Под внешними контролерами председатель партии подразумевает средства массовой информации. "Сегодня это не только профессиональные журналисты, но и блогеры, и гражданские активисты, которые распространяют информацию в социальных медиа", – отметил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что "Единая Россия" должна поддерживать тех, кто занимается журналистскими расследованиями. "Подчеркну – настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения", – уверен глава правительства. Он также поддержал идею партийцев о конкурсе для наиболее ярких публикаций.

В своей публикации Дмитрий Медведев выделил ряд других, не менее важных, направлений для изменения "Единой России". Однако эта статья, отмечает он, только начало работы. Необходимо начать всестороннее обсуждение, причем не только в первичных организациях и на партийной конференции, но и с теми, кто не состоит в "Единой России", однако разделяет взгляды партии и готов работать вместе с ней.

В качестве приоритетных для партии тем Медведев назвал мониторинг выполнения национальных проектов, расширение, а возможно и пересмотр формата работы общественных приемных, создание специального правозащитного центра, в котором должны работать юристы, а также повышение персональной ответственности партийцев за результаты их работы. Напомнил он и о необходимости создания новых сервисов, при помощи которых людям было бы проще обратиться к "Единой России" за информацией, с просьбой о помощи или с предложением нового проекта.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что за 18 лет, которые прошли с момента создания партии, было сделано не мало. Однако представители "Единой России" чувствуют определенный дефицит доверия. "Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно", – объяснил премьер-министр. Источник этой проблемы он видит в том, как партия общается с людьми.

"Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках", – считает Медведев.

Для того, чтобы переломить эту ситуацию и проводится работа над обновлением "Единой России", чтобы люди поняли, что партия слышит их мнение и защищает их интересы. Прежде всего работа необходима по тем направлениям, которым ранее уделялось не так много внимания. Речь идет о поддержке гражданских инициатив, цифровизации партии и подборе кадров. Дмитрий Медведев подчеркнул, что соответствующие перемены уже были начаты, причем в регионах.