Медведев в своей статье рассказал о предстоящих переменах в "Единой России"

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 1 июля
Лента новостей
09:54
Звезду "Дома-2" избила мать невесты
09:49
32 человека погибли при падении автобуса в пропасть
09:31
В Москве пенсионера подозревают в двойном убийстве
08:54
10 погибших: двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту
08:50
"Чувствовалась скрытая злость": откровения продюсера Фриске о Шепелеве
08:23
"Невелика потеря": плюнувшей в россиян Катамадзе предложили сидеть в Грузии
08:13
Стриженова согласилась быть донором для "промокашки" Успенской
04:03
Скончался экс-президент Черногории
02:09
Нино Катамадзе отказалась выступать в России
00:10
"Рассказ горничной": Чехова сделала постыдное признание
23:09
Еще в одном сибирском городе ввели режим ЧС из-за затопления
22:23
Исхудавший Крутой поразил болезненным видом
20:11
Гей-провокация в Крыму стала ловушкой для Киева
20:06
"Секс-рабыни": Фадеева обвинили в содержании гарема
18:06
Гороскоп на неделю
17:20
Украинцы молятся за сдавшую Пугачеву
15:38
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 июня 2019 года
15:35
"ЕР" собрала больше 30 тонн помощи для пострадавших из Иркутской области
15:23
Странный облик Серова вызвал переполох
15:14
Рак сорвал планы Рыбина и Сенчуковой на отпуск
14:04
Порошина шокировала новой беременностью
13:24
"Преступно не спасли": Гришаева высказалась о смерти Марьянова
13:13
Орбакайте резко высказалась о ссоре с Пугачевой
12:44
"Школьников совращаешь": Лорак возмутила эротичным снимком
11:55
Вскрылась тесная связь опозорившейся Алсу с мертвой Началовой
11:28
Голый Лазарев возбудил россиян
11:17
Неожиданные подробности свадьбы Тодоренко и Топалова
10:25
Темникова вызвала Фадеева на детектор лжи в прямом эфире
10:16
"Как Пугачева": пенсионерка Успенская заявила о беременности
08:35
Боится забвения: раскрыт коварный план Алибасова
06:29
Перенесший инсульт Носков снова запел (видео)
04:14
Заносчивая красотка бросила Губерниева перед ответственным шагом (видео)
02:20
Известная голливудская актриса чуть не погибла в авиакатастрофе
00:05
53-летняя Штурм собралась замуж за 33-летнего иностранца
22:36
"Маленький принц!": Киркоров нежно обратился к сыну в день рождения
20:23
Жена Преснякова прервала молчание после слухов о беременности
19:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 июня 2019 года
18:35
"Перерыли все": Соколовский попал в переделку из-за наркотиков
17:59
"Статная и яркая": постройневшая Гузеева произвела фурор
17:26
Все сибирские отделения "ЕР" помогают пострадавшим от паводка в Иркутской области
16:37
Климова ушла в отрыв после развода
16:03
Кудрявцеву разнесли в пух и прах за "бабушкин" наряд
15:03
"Урод и старый": Кожевникова заговорила о разводе
14:44
Звезда "Уральских пельменей" показала свои прелести
14:01
"Задумал кое-что": Лазарев заинтриговал архивным снимком
13:44
Блюменкранц угодил в больницу после драки на "Доме-2"
13:36
"Невозможный характер!" – жена откровенно об уходе от Макарского
12:57
Зеленский попал впросак на глазах у всего мира
12:24
Собчак обратилась с неожиданной просьбой к Виторгану
11:57
"Прелесть!": Захарову без макияжа возвели на пьедестал
11:45
Вылитая Кейт Мосс: вдова Децла восхитила "полуобнаженным" фото
11:12
Фадеев впервые рассказал об интимных отношениях с Серябкиной
11:04
Суд поставил точку в скандале Киркорова и Маруани
10:44
Оправившийся после комы Алибасов крепко врезал бывшему товарищу
10:09
Разбитого инсультом Моисеева увезли за границу
08:01
Жизнь россиян сильно изменится в июле
06:04
Песков объяснил личную термокружку Путина на G20
04:14
Москвичей предупредили об экстренном ухудшении погоды
02:27
Хитрая Маркл отправляет супруга в одиночестве в опасное путешествие
00:12
"Идеал женщины": заботливую Савичеву восхваляют за трепетное отношение к ребенку
22:29
Город в Иркутской области эвакуируют из-за стихийного бедствия
21:55
Россиян призвали готовиться к резкому падению рубля в июле
21:52
Пресыщенная Успенская показала роскошный дворец
21:52
"Сердце и печень": У Бари Алибасова нашли новые проблемы со здоровьем
21:47
В Узбекистане аттракцион развалился на ходу
21:15
Прокуратура требует наказать полицейских из-за "серийного отправителя"
21:13
Звезда сериалов шокировала странным решением
21:07
Володин осмотрел строящийся аэропорт "Гагарин"
20:34
Житель Истры вместе с другом жестоко убил приемного отца
20:32
"Слабак и попрошайка": Трампа разнесли на клочки после встречи с Путиным
19:54
На Филевской линии метро остановлено движение поездов
19:46
Пугачева восхитила "мокрым" нарядом
19:10
Ученые выпустили на волю пчел-роботов
19:06
В Одинцово в честь Иосифа Кобзона назовут улицу
18:59
"ЕР" выявила более 1,5 тысячи нарушений на детских площадках
18:44
Жители Сочи остались без света из-за наводнения
18:10
В семье Фрейндлих неожиданное пополнение
17:29
Саблин назвал цель антироссийских провокаций в Тбилиси
17:26
"Мы жили вместе": Серябкина рассказала об интиме с Темниковой
16:53
Затаила обиду: Бузова обделила сестру в ее день рождения
16:48
"Обезболивающие не помогали": Юрия Шатунова срочно госпитализировали
16:32
В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)
16:32
Совет на выходные
16:19
В городах появятся граффити победителей конкурса "Молодой Гвардии"
16:14
Жена показала оплывший живот Малахова
16:02
Почему в постели "промокашки" Успенской оказались одни импотенты
15:42
Галкин высказался о съемках в "Брате-3"
15:22
В Уфе спасли тонущего мужчину
15:05
Рудковскую обвинили в кощунстве за сравнение с героем войны
15:04
Знаменитый певец проговорился о тайной связи с Маркл
14:41
Задержан один из руководителей "Рольфа"
14:34
В семью Аниты Цой пришла беда
14:30
Климова развелась с молодым мужем
14:26
"Уже старая так выгибаться": отдыхающую Толкалину втоптали в грязь
14:23
Фестиваль Park Live пройдет в Москве
14:07
На Шереметьево обрушилась мощная стихия
13:58
Обиженный Порошенко брызжет слюной после триумфа России на ПАСЕ
13:41
"Это процесс, который не остановить": Милявскую сразили вскрывшимся диагнозом
13:40
Не признавшего Крым Лукашенко поймали на чудовищной лжи
13:37
В Подмосковье похитили украшения стоимостью 150 тысяч рублей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жизнь россиян сильно изменится в июле
Разбитого инсультом Моисеева увезли за границу
Оправившийся после комы Алибасов крепко врезал бывшему товарищу
Фадеев впервые рассказал об интимных отношениях с Серябкиной
Суд поставил точку в скандале Киркорова и Маруани
Вылитая Кейт Мосс: вдова Децла восхитила "полуобнаженным" фото
Политика

Медведев в своей статье рассказал о предстоящих переменах в "Единой России"

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
В преддверии политической конференции "Единой России", которая намечена на 5 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев написал для газеты "Известия" авторскую статью, в которой рассказал о грядущих изменениях в партии. В частности, он указал на необходимость наладить понятный и открытый диалог с людьми, для чего необходимы новые инструменты.
прочитано 1556 раз

"Партийная деятельность должна стать своего рода "набором сервисов"", – рассказал председатель "Единой России". Он подчеркнул, что для модернизации партии нужно предлагать понятные и полезные инструменты, воспользоваться которыми сможет любой человек.

ПО ТЕМЕ

Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"

Дума проконтролирует реализацию совместных с правительством инициатив

"ЕР" собрала больше 30 тонн помощи для пострадавших из Иркутской области

Кроме того, они должны быть четко сориентированы на реальные потребности избирателей. Для этого необходимо предусмотреть новые сервисы, с помощью которых людям было бы проще обратиться к "Единой России" за интересующей их информацией, попросить помощи или предложить новый проект.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что для работающих на местах партийцев главным должен стать принцип "здесь и сейчас". Это требует от членов партии умения использовать все современные технологии.

"Единая Россия" обязана помогать сегодня, а не завтра. Быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее", – подчеркнул премьер-министр.

Рассказал Дмитрий Медведев и о необходимости прислушиваться к внешним контролерам. Он отметил, что внутрипартийный контроль уже доказал свою эффективность, в частности – на стадии выдвижения кандидатов. Однако на этом останавливаться нельзя.

Под внешними контролерами председатель партии подразумевает средства массовой информации. "Сегодня это не только профессиональные журналисты, но и блогеры, и гражданские активисты, которые распространяют информацию в социальных медиа", – отметил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что "Единая Россия" должна поддерживать тех, кто занимается журналистскими расследованиями. "Подчеркну – настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения", – уверен глава правительства. Он также поддержал идею партийцев о конкурсе для наиболее ярких публикаций.

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com

В своей публикации Дмитрий Медведев выделил ряд других, не менее важных, направлений для изменения "Единой России". Однако эта статья, отмечает он, только начало работы. Необходимо начать всестороннее обсуждение, причем не только в первичных организациях и на партийной конференции, но и с теми, кто не состоит в "Единой России", однако разделяет взгляды партии и готов работать вместе с ней.

В качестве приоритетных для партии тем Медведев назвал мониторинг выполнения национальных проектов, расширение, а возможно и пересмотр формата работы общественных приемных, создание специального правозащитного центра, в котором должны работать юристы, а также повышение персональной ответственности партийцев за результаты их работы. Напомнил он и о необходимости создания новых сервисов, при помощи которых людям было бы проще обратиться к "Единой России" за информацией, с просьбой о помощи или с предложением нового проекта.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что за 18 лет, которые прошли с момента создания партии, было сделано не мало. Однако представители "Единой России" чувствуют определенный дефицит доверия. "Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно", – объяснил премьер-министр. Источник этой проблемы он видит в том, как партия общается с людьми.

"Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках", – считает Медведев.

Для того, чтобы переломить эту ситуацию и проводится работа над обновлением "Единой России", чтобы люди поняли, что партия слышит их мнение и защищает их интересы. Прежде всего работа необходима по тем направлениям, которым ранее уделялось не так много внимания. Речь идет о поддержке гражданских инициатив, цифровизации партии и подборе кадров. Дмитрий Медведев подчеркнул, что соответствующие перемены уже были начаты, причем в регионах.

Автор: Геннадий Куприянов1 июля 2019, 09:47

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Мы ссссррраалллии на перемены в "Едим Россию!".
1

Популярные темы форума

Политика

Тревожный звонок: бесстыжий Порошенко оторопел от действий Путина
Зеленский попал впросак на глазах у всего мира
"Слабак и попрошайка": Трампа разнесли на клочки после встречи с Путиным
Саблин назвал цель антироссийских провокаций в Тбилиси

Шоу-бизнес

"Рак вернулся?": Янковский испугал истощенным видом
Звезду "Дома-2" избила мать невесты
Брухунова откровенно о романе с Виторганом
Бородина набросилась на ведущих "Орла и решки"

Проишествия

Десятки пострадавших: жуткие подробности жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Разбитого инсультом Моисеева увезли за границу

Артиста заметили в Юрмале
Шоу-бизнес

Стриженова согласилась быть донором для "промокашки" Успенской

Артистка объявила сенсационную новость
Шоу-бизнес

"Невелика потеря": плюнувшей в россиян Катамадзе предложили сидеть в Грузии

Певица, видно, перегрелась под солнцем
Шоу-бизнес

Темникова вызвала Фадеева на детектор лжи в прямом эфире

Певица не видит в такой проверке ничего постыдного

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019
Гороскоп на июль

Фоторепортажи

Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа
Шикарный отдых Александра Реввы
Губы Судзиловской вызвали пересуды
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru