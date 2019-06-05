"Нельзя говорить": Зеленский раскрыл интимные подробности встречи с Юнкером
Важным с точки зрения формирования впечатления о всеобщей поддержке политики Украины фактором для Петра Порошенко была демонстрация теплых личных отношений с западными чиновниками. По такому же пути, судя по всему, решил пойти Владимир Зеленский.
Действующий президент Украины поделился с журналистами интимными подробностями своей встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Он намекнул, что разговаривали они не только о делах, да еще и шутили. "Обо всем. О таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча", – цитирует Life.ru Владимира Зеленского.
После этого бывший шоумен рассыпался в комплиментах к своему собеседнику, признав, что его слова могут не соответствовать принятым правилам общения серьезных политических фигур. "Я не знаю, можно так говорить или это не дипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик", – заверил собравшихся Владимир Зеленский.
При этом даже во время протокольной части встречи не обошлось без прилюдных объятий и шуток. А вопросы во время этого мероприятия поднимались весьма серьезные. Например, усиление антироссийских санкций, а также стремление Украины в Евросоюз и НАТО.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что в обмен на поддержку части западных элит Владимир Зеленский превратил Украину в разменную монету. Судя по всему, некоторые силы рассчитывают с помощью Киева сорвать сотрудничество Москвы и Берлина в энергетической сфере, таким образом отрезав им доступ к возможности непосредственно влиять на цены на газ.
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