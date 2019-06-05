Слуга Ротшильда: Зеленский превратил Украину в разменную монету

С каждым днем вскрывается все больше сомнительных связей нового президента Украины Владимира Зеленского. Судя по всему, на него имеют виды и представители западной элиты.

Владимир Зеленский провел предвыборную кампанию, создавая себе имидж слуги народа. Так называется и партия соратников бывшего шоумена, и даже сериал, благодаря которому он заручился поддержкой избирателей на Украине. Однако дальнейшие действия политика показали, что если он и служит кому-то, то точно не украинцам.

Все началось с того, что заступивший на должность президент моментально "забыл" свои обещания по миролюбивой политике в отношении населения Донбасса и живущих на Украине русскоязычных. А агрессивная риторика, направленная против России, кажется, только усилилась. Эксперты считают, что этому есть логичное объяснение – Владимир Зеленский превратил свою страну в разменную монету ради поддержки западных элит.

"Сегодня достаточно сильные позиции на Украине структур Натаниэля Ротшильда", – цитирует НСН руководителя фонда "Украинская политика" Константина Бондаренко. Этот швейцарский финансист британского происхождения, являющийся членом клана Ротшильдов, еще два года назад рассказывал о планах взять в аренду украинскую газотранспортную систему.

Это финансист Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд - друг Бориса Джонсона и Дэвида Кэмерона. Учились в Оксфорде. pic.twitter.com/EVbPYlzB8k — Сергей Корнеевский (@SKorneevsky) 14 июля 2016 г.

Интерес части западных элит, связанных с Британией и США, заключается в том, чтобы вбить клин в энергетическое сотрудничество между Россией и Германией, скомпрометировать "Северный поток" и добиться прекращения работ по созданию "Северного потока – 2". И свою ставку в реализации этого плана теневые игроки, судя по всему, сделали на Украину.

"Тот факт, что на инаугурации Зеленского присутствовали министр энергетики Соединенных Штатов Берри и еврокомиссар по энергетике Шефчович, показывает, что Украина превращается в некий ударный кулак", – уверен Бондаренко. План прост – заставить Европу отказаться от прямых поставок энергоносителей из России.

Тогда они будут зависимы от газотранспортной системы Украины. Киев же не раз ставил под сомнение свою репутацию – надежным партнером назвать его точно нельзя. На этом участке газотранспортной системы могут возникнуть проблемы, которые приведут к скачкам цены на газ или вовсе к невозможности поставок.

Тогда на рынок смогут проникнуть другие игроки, предлагающие потребителям то же топливо, но за большие деньги. Самое главное, что Россия и Германия будут лишены возможности напрямую влиять на ценообразование в энергетическом секторе.

"Одним словом, сегодня можно говорить о том, что Зеленский и Украина являются только элементами этой большой игры. Без всякой конспирологии, просто учитывая энергетические и геополитические интересы крупных игроков", – заключил Константин Бондаренко.

