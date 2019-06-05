"Выкручивать руки": Зеленского толкают на шантаж России
Украинские власти согласились на исполнение всех пунктов Минских договоренностей, однако затем быстро переиграли ситуацию. Петр Порошенко, еще будучи президентом страны, откровенно саботировал мирный процесс в Донбассе, предъявляя самые разные требования к России, хотя она и не является стороной конфликта.
Эстафету, судя по всему, перехватил у него Владимир Зеленский. Украинский военный эксперт Олег Жданов посоветовал президенту Украины в очередной раз нарушить все договоренности и исключить из Минских соглашений "все пункты, которые нам не нравятся".
Одновременно с этим, Зеленский уже показал, что не до конца понимает смысла подписанного Украиной в Минске документа. В нем говорится, что Киев должен вести переговоры о прекращении огня с представителями Донбасса. Владимир Зеленский, однако, настаивает на прямых переговорах с Россией.
Зеленский: "Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?".— Голос Мордора (@spacelordrock) 4 июня 2019 г.
Ему бы ещё кусок автобуса, или кипу обложек от российских паспортов - так вообще от Порошенко хрен отличишь.
Эту позицию украинский эксперт поддержал. Тем более, по его словам, у Киева есть возможности для шантажа Москвы. "В декабре заканчиваются газовые контракты, подписанные Юлией Тимошенко, и России и Евросоюзу в лице Германии нужен будет российский газ по нашей трубе", – цитирует издание "Обозреватель" Олега Жданова.
Пора "начать выкручивать руки" России и диктовать ей свои условия, подчеркнул эксперт. Впрочем, неизвестно, насколько эта попытка шантажа окажется успешной. Западные политики уже делали заявления, что мирный процесс в Донбассе невозможен только в том случае, если Киев выполнит все свои обязательства, закрепленные в Минских соглашениях.
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