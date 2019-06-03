Володин поблагодарил Сербию за память о героях ВОВ
В ходе рабочего визита депутатов в Белград запланировано выступление Вячеслава Володина в сербском парламенте и заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии. Также предусмотрены двусторонние встречи главы нижней палаты парламента России с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем Народной скупщины Майей Гойкович.
"Мы благодарны нашим сербским друзьям за бережное отношение к могилам наших отцов и дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу", – отметил Володин после церемонии возложения венков к мемориалу освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату. Он указал, что этот подход должен послужить примером для стран, которые стали забывать, чья жертва позволила им жить и строить будущее.
"К сожалению, до сих пор мир сталкивается с проявлениями цинизма и неблагодарности", – подчеркнул Володин.
Он заявил, что акт вандализма в Харькове, когда группа агрессивно настроенных националистов завалила бюст маршала СССР Георгия Жукова, вызывает осуждение у каждого человека, который чтит память героев войны. Спикер Госдумы выразил уверенность, что украинский народ еще даст оценку произошедшему, ведь речь идет о разрушении общей памяти Украины и России.
Напомним, что 2 июня националисты снесли бюст советского полководца Георгия Жукова в Харькове, а на его месте водрузили флаг Украины. Свои действия они оправдали законом о декоммунизации. Представитель радикалов Максим Жорин назвал героя Великой Отечественной войны пророссийским политиком.
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