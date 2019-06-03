"Такое же гнилье": Зеленскому поставили жесткий ультиматум в России
Последние события на Украине, где продолжается антироссийская и антисоветская политика, сносятся памятники и люди попадают в черные списки, показали, что несмотря на смену президента, страна продолжает придерживаться старой политики. Необходимость исправить ситуацию ложится на плечи Владимира Зеленского и его команды.
"Включение Владимира Познера в списки "Миротворца" и снос памятника Жукову в Харькове – серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать"(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Facebook написала Мария Захарова. Ее призыв к руководству Украины навести в своей стране порядок и обеспечить верховенство закона украинские СМИ уже успели назвать ультиматумом.
Пользователи Сети согласились со словами Марии Захаровой, однако для Владимира Зеленского и его соратников нашли более красочные определения. "Нынешняя власть ничем не отличается от прошлой. Давайте уже признаем, Украина это фашистский притон с американскими сутенерами", "Зеленский просто повторит путь Порошенки, которого тоже "выбирали" для прекращения войны", "Ну улыбается чаще, ну говорит, красивше, глажен, брит, причесан. И все. Такое же гнилье", – не сдерживались в проявлениях эмоций комментаторы.
Напомним, 2 июня националисты снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове, а на его месте водрузили флаг Украины. Свои действия они оправдали законом о декоммунизации. Представитель радикалов Максим Жорин назвал советского полководца "пророссийским политиком".
«Враг ли я?»: Познер отказался страдать в случае запрета на въезд на Украину— ГлавТвит (@GlavTW) 2 июня 2019 г.
Владимир Познер заявил, что не является врагом Украины, и не будет страдать от запрета на посещение ее территории. pic.twitter.com/b1tJJEBYA8
Журналист Владимир Познер официально был объявлен врагом Украины и попал в черный список сайта "Миротворец" за то, что побывал в Крыму в качестве члена жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал". "Вот пускай Украина с этим сама живет. Это их проблема, не моя", – прокомментировал он свое попадание на портал.
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