Зеленский публично обратился к Путину с просьбой
Тот факт, что Министерство иностранных дел Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ответную ноту по поводу задержанных в Керченском проливе моряков в обход президента страны, судя по всему, вывел Владимира Зеленского из себя. Во время брифинга он жестко отчитал главу МИД Павла Климкина.
"Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета", – сказал он. "Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту России, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины", – пожаловался Владимир Зеленский.
Также глава Украины воспользовался трибуной для того, чтобы публично и напрямую обратиться к Владимиру Путину с просьбой. "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", – заявил он.
Напомним, эпопея с украинскими моряками началась с того, что 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России и направились в Керченский пролив. Суда были перехвачены российскими пограничными силами. В результате 24 украинских моряка были задержаны.
Многие эксперты отметили, что в этой ситуации налицо все признаки провокации со стороны Петра Порошенко, который тогда занимал должность президента Украины. Случившееся позволило ему объявить военное положение в стране, а также в очередной раз создать для западных политиков искаженную картину происходящего в регионе.
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