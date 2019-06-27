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Политика

Зеленский публично обратился к Путину с просьбой

Фото: www.globallookpress.com
Во время своего брифинга 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Он попросил отпустить украинских моряков, задержанных после организованной Петром Порошенко провокации в Керченском проливе.
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Тот факт, что Министерство иностранных дел Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ответную ноту по поводу задержанных в Керченском проливе моряков в обход президента страны, судя по всему, вывел Владимира Зеленского из себя. Во время брифинга он жестко отчитал главу МИД Павла Климкина.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета", – сказал он. "Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту России, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины", – пожаловался Владимир Зеленский.

Также глава Украины воспользовался трибуной для того, чтобы публично и напрямую обратиться к Владимиру Путину с просьбой. "У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", – заявил он.

Напомним, эпопея с украинскими моряками началась с того, что 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России и направились в Керченский пролив. Суда были перехвачены российскими пограничными силами. В результате 24 украинских моряка были задержаны.

Многие эксперты отметили, что в этой ситуации налицо все признаки провокации со стороны Петра Порошенко, который тогда занимал должность президента Украины. Случившееся позволило ему объявить военное положение в стране, а также в очередной раз создать для западных политиков искаженную картину происходящего в регионе.

Автор: Геннадий Куприянов27 июня 2019, 17:14

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Огромное спасибо всем тем, кто показал мне этот сайт <цензура>︂SHB︂E︂RRI︂E︂S︂.C︂OM︂/ILXDKY Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
fig
Ответить
otvetit po zakonu i vernetsa, a gde tam Visinskij???
1

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