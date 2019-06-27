"Не повторяйте ошибок": Зеленскому поставили жесткий ультиматум
Владимир Зеленский во время второго тура выборов президента Украины создал себе имидж политика, который будет четко следовать букве закона и заботиться о соблюдении демократических процедур. Однако украинцы начинают подозревать, что он был не до конца откровенен.
На то, что утверждение глав облгосадминистраций на заседании кабмина Украины проходило с нарушением правил, которые утвердил сам Владимир Зеленский, обратил внимание вице-премьер-министр страны Павел Розенко. Он отметил, что честные и публичные конкурсы, которые обещал президент, не проводились. Даже сами кандидаты не могли пояснить, как оказались в списках.
Их отбор проходил кулуарным способом, уверен Розенко. Имен не знала не только широкая общественность, но и члены правительства, которым предстояло принимать решения. Они получили перечень кандидатов и материалы о них всего за полчаса до начала заседания.
Все структуры гражданского общества, общественные организации и прочие неравнодушные участники процесса, радеющие за светлое будущее Украины, были лишены возможности обсудить и выразить мнение о кандидатах. А слова тех, кому все же удалось высказаться, не были приняты во внимание, пожаловался вице-премьер-министр.
В результате, отметил он, среди претендентов на должности глав ОГА оказались люди "со шлейфом сомнительного, криминального прошлого и с откровенной антиукраинской позицией". Зеленский обязан провести открытый и прозрачный отбор кандидатов, которые могут возглавить областные администрации, считает Розенко.
Дякую, мирний та вільний Маріуполь! pic.twitter.com/Rtw3B33UZJ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 15 июня 2019 г.
"Не позорьте себя и украинцев сомнительными кадровыми решениями. Докажите всем, что Вы против кулуарщины, договорняков и непрозрачности в политике, в том числе в кадровых назначениях. Не повторяйте ошибок прошлого. Создавайте действительно новую политическую культуру на Украине", – заключил Розенко.
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