"Не повторяйте ошибок": Зеленскому поставили жесткий ультиматум

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко обратился в Facebook к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием не подписывать указ о назначении главами восьми облгосадминистраций кандидатов, которые рассматривались на заседании правительства 26 июня. Процедура, уверен политик, противоречит правилам, которые утвердил бывший шоумен.

Владимир Зеленский во время второго тура выборов президента Украины создал себе имидж политика, который будет четко следовать букве закона и заботиться о соблюдении демократических процедур. Однако украинцы начинают подозревать, что он был не до конца откровенен.

На то, что утверждение глав облгосадминистраций на заседании кабмина Украины проходило с нарушением правил, которые утвердил сам Владимир Зеленский, обратил внимание вице-премьер-министр страны Павел Розенко. Он отметил, что честные и публичные конкурсы, которые обещал президент, не проводились. Даже сами кандидаты не могли пояснить, как оказались в списках.

Их отбор проходил кулуарным способом, уверен Розенко. Имен не знала не только широкая общественность, но и члены правительства, которым предстояло принимать решения. Они получили перечень кандидатов и материалы о них всего за полчаса до начала заседания.

Все структуры гражданского общества, общественные организации и прочие неравнодушные участники процесса, радеющие за светлое будущее Украины, были лишены возможности обсудить и выразить мнение о кандидатах. А слова тех, кому все же удалось высказаться, не были приняты во внимание, пожаловался вице-премьер-министр.

В результате, отметил он, среди претендентов на должности глав ОГА оказались люди "со шлейфом сомнительного, криминального прошлого и с откровенной антиукраинской позицией". Зеленский обязан провести открытый и прозрачный отбор кандидатов, которые могут возглавить областные администрации, считает Розенко.

"Не позорьте себя и украинцев сомнительными кадровыми решениями. Докажите всем, что Вы против кулуарщины, договорняков и непрозрачности в политике, в том числе в кадровых назначениях. Не повторяйте ошибок прошлого. Создавайте действительно новую политическую культуру на Украине", – заключил Розенко.