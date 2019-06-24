Порошенко предложил план спасения Грузии

Экс-президент Украины Петр Порошенко разработал хитрый план по спасению Грузии от "агрессии Москвы". Подробные действия он описал в своем Facebook, передает телеканал "360".
Так, Порошенко предложил украинцам отказаться от отдыха в Крыму и заграницей, вместо этого поехав в Грузию и поддержав тем самым "братьев". Кроме того, по словам политика, необходимо вернуть стране ее название Сакартвело – по аналогии с тем, как был переименован Киев – с Кyiv на Kiev. Эти действия, по мнению Порошенко, помогут грузинам преодолеть кризис.
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