Порошенко предложил план спасения Грузии

Экс-президент Украины Петр Порошенко разработал хитрый план по спасению Грузии от "агрессии Москвы". Подробные действия он описал в своем Facebook, передает телеканал "360".

Так, Порошенко предложил украинцам отказаться от отдыха в Крыму и заграницей, вместо этого поехав в Грузию и поддержав тем самым "братьев". Кроме того, по словам политика, необходимо вернуть стране ее название Сакартвело – по аналогии с тем, как был переименован Киев – с Кyiv на Kiev. Эти действия, по мнению Порошенко, помогут грузинам преодолеть кризис.