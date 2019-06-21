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Политика

Обнародованы шокирующие подробности встречи Путина с Зеленским

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В окружении президента Украины Владимира Зеленского раскрыли детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Оказалось, что бывший юморист вовсе не намерен обсуждать вопросы принадлежности Крыма и Донбасса. Важное заявление сделал депутат Верховной рады Михаил Поплавский. 
прочитано 2019 раз

По словам парламентария, Зеленский понимает, что обязан прекратить войну на востоке страны. Этот вопрос глава Незалежной намерен решать напрямую с Путиным, подчеркнул депутат. При этом Зеленский продолжает повторять, что Донбасс и Крым – территории Украины и никаких компромиссов по этим вопросам быть не может.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Поплавский утверждает, что Зеленский нацелен на конкретный результат. По его словам, перед встречей проводятся серьезные подготовительные работы, согласовываются дипломатические каналы. Лишь после этого президенты принимают согласованные решения, отметил законодатель в эфире телеканала "112 Украина".

Окончание войны в Донбассе было одним из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании. Комментируя происходящее в регионе, который на днях подвергся мощному обстрелу украинской армии, Путин подчеркнул: в том, что делает Зеленский, нет ничего смешного. "Это не комедия, это трагедия", – заявил российский лидер 20 июня в ходе прямой линии.

В Киеве по-прежнему отказываются вести диалог с Донецкой и Луганской республиками, продолжая экономическую и транспортную блокаду региона, посетовал Путин. Украинское руководство во главе с Зеленским не делает ничего для прекращения конфликта, подчеркнул он.

О том, что на переговорах с Путиным будет поднята тема Донбасса и Крыма, Зеленский рассказал в интервью немецкому изданию Bild. Бывший юморист намерен настаивать на украинской принадлежности двух регионов. 

Автор: Иван Поляков21 июня 2019, 10:46
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Даже и представить себе невозможно, в какой оборот попал Зеленский. Досталась морально измученная страна. Уставший от войны и низкого жизненного уровня народ , можно сказать, застыл в ожидании шагов к улучшению жизни. А как Зеленский может делать эти шаги, если Верховная Рада блокирует все хорошие намерения ? Сейчас , как никогда, вся дальнейшая ваша жизнь , украинцы, зависит исключительно от того, кого вы выберете в Верховную Раду. . Думайте очень хорошо, за кого голосовать 21 июля. Не повторяйте ошибок прошлого. Так плохо , как при этой Верховной Раде , вы не жили никогда. Голосуйте правильно.
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