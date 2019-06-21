Обнародованы шокирующие подробности встречи Путина с Зеленским

В окружении президента Украины Владимира Зеленского раскрыли детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Оказалось, что бывший юморист вовсе не намерен обсуждать вопросы принадлежности Крыма и Донбасса. Важное заявление сделал депутат Верховной рады Михаил Поплавский.



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