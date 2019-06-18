Дума поддержала решение Путина о приостановке ДРСМД
Нормативно-правовой акт поддержали все фракции,
сообщил председатель Госдумы. В поддержку президентской инициативы высказались
и три комитета – по международным делам, по обороне и безопасности и по
противодействию коррупции.
Россия сделала все возможное, чтобы сохранить достигнутые СССР и США обязательства, подчеркнул Володин. "Но действия Соединенных Штатов Америки повлекли нарушения этого договора, а наши неоднократные предложения сохранить договорные обязательства не увенчались успехом", – констатировал спикер. Он напомнил, что закон дает возможность президенту в любой момент возобновить действие ракетного договора, если США вернутся к исполнению своих обязательств.
Решение о приостановке ДРСМД принято для обеспечения национальной безопасности России, уточнил Володин. Выход Штатов из соглашения спикер Госдумы назвал угрозой системе глобальной безопасности.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СССР и США подписали 8 декабря 1987 года. Сторонам запрещалось иметь на вооружении ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.
Решением главы Белого дома Дональда Трампа Вашингтон прекратил исполнение договора 2 февраля 2019 года. В американской администрации свои действия объяснили тем, что Москва якобы нарушает условия соглашения.
Президент России Владимир Путин в ответ также объявил о приостановке участия в договоре. Позже он внес в Госдуму соответствующий законопроект.
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