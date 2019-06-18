Дума поддержала решение Путина о приостановке ДРСМД

Госдума на пленарном заседании 18 июня одобрила внесенный Владимиром Путиным проект федерального закона о приостановке договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое решение необходимо для защиты национальных интересов России, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин.



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