Украинцы пришли в бешенство из-за слов экс-канцлера Германии о Крыме
Полагая, по всей видимости, что многие европейцы впервые услышали о Крыме в контексте украинско-российских противоречий Герхард Шредер решил напомнить своим слушателям об уроках истории. "Крым – это старая российская территория", – подчеркнул политик.
Если смотреть на время, в течение которого полуостров был российским, и на время, когда его отдали Украинской ССР, становится понятно, что это не более чем особенности советского подхода к управлению страной. "В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально", – объяснил бывший канцлер Германии.
"Но теперь это уже не так", – добавил он. И как только появилась возможность, население Крыма почти поголовно проголосовало за воссоединение с Россией, что делает вхождение республики в состав страны абсолютно юридически обоснованным и законным. Считать же это "агрессивным актом", подчеркнул Герхард Шредер, абсолютно неправильно.
Политик по сути лишь констатировал объективную реальность, постарался донести до своих слушателей мысль, и без того известную как самим крымчанам, так и остальным россиянам. Однако украинцев его слова привели в настоящее бешенство. На едкие эпитеты, нецензурные оскорбления и голословные обвинения пользователи Сети явно не скупились.
Особое удовольствие агрессивно настроенным украинцам доставила позиция некоторых немецких журналистов, по инерции продолжающих вести информационную кампанию против России. Украинский портал "Обозреватель" привел примеры изданий Bild и n-tv. Рациональные доводы, озвученные Шредером, они проигнорировали. Вместо этого работники СМИ намекнули, что у политика может быть финансовая заинтересованность в том, чтобы отношения между Берлином и Москвой потеплели.
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