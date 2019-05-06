Лавров остроумно отбил нахальную провокацию Запада
После того, как попытка государственного переворота в Венесуэле бесславно провалилась, общественность в США перестала даже делать вид, что свержение режима Николаса Мадуро является внутренним желанием граждан страны. Теперь они рассуждают о том, что снять главу государства можно и при помощи прямого военного вторжения.
О перспективах такого шага у министра иностранных дел России Сергей Лаврова решил поинтересоваться корреспондент CNN. Он спросил, какие рычаги и возможности есть у Москвы на тот случай, если Вашингтон все же решится на военную интервенцию против Каракаса.
Остроумный ответ главы российского внешнеполитического ведомства сразу расставил все по своим местам. "Некоторые называют вашу компанию fake news (ложные новости. – Прим. ред.), но вы сейчас делаете fake question (ложный вопрос. – Прим. ред.)", – цитирует telegram-канал "RT на русском" Сергея Лаврова.
"Россия категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международных правил. Применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН. Либо она может быть применена в ответ на агрессию. Ничего подобного не наблюдается в Венесуэле", – объяснил глава Министерства иностранных дел России, почему вопрос военного вторжения США на Венесуэлу не стоит рассматривать даже теоретически.
Кроме того, Сергей Лавров рассказал, что при взаимодействии с американскими, европейскими и латиноамериканскими коллегами не встречал среди них сторонников "безоглядного военного решения", передает RT. "Это понимание, которое у всех присутствует, будет превращено и в практическую политику", – выразил он надежду.
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