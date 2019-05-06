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Политика

Тюрьма или побег из страны: вызванному на допрос Порошенко предсказали незавидную участь

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос действующего, но уже готовящегося к сложению своих полномочий, президента страны Петра Порошенко. Эксперты предсказывают ему незавидную участь.
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Допрос Петра Порошенко должен будет состояться уже 7 мая. "Со времен "евромайдана" прошло пять лет, но остается очень большое количество белых пятен, и допрос Петра Порошенко может хоть немного их заполнить", – цитирует РИА Новости кандидата юридических наук, кандидата политических наук, доцента РАНХиГС при президенте России Киру Сазонову.

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Она отметила, что избранный президент Украины Владимир Зеленский и его окружение также запретили Порошенко покидать страну в течение года. Это указывает на то, что просто так отпускать бывшего главу Незалежной новая власть не собирается. Тем более, что общественность поддержит уголовное преследование Петра Порошенко.

"Сейчас завершается цикл евромайдана, который олицетворяет Порошенко. Так как в жизни общества очень много проблем, сами украинские политики иногда говорят, что Украина – несостоявшееся государство: слабая государственность, высокий уровень коррупции, нерешенность целого ряда серьёзных проблем", – цитирует RT профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почту.

По его словам, теперь необходимо свалить на кого-то вину, и вполне вероятно, что таким козлом отпущения станет именно Петр Порошенко. "Найти человека, который будет персонифицировать все недостатки. Вполне возможно, мы видим начало этой драмы, она же комедия", – считает эксперт.

Что ждет при таком раскладе некогда самого главного на Украине человека? Тюрьма или бегство из страны, уверены эксперты. "Выбор не велик: уголовное преследование или его побег из страны. Для него это, конечно, станет, политическим самоубийством. Но есть вероятность, что других возможностей остаться на свободе у Порошенко не окажется", – цитирует URA.Ru ведущего аналитика Института региональной экспертизы Ксению Плинер.

Впрочем, оба варианта означают для Петра Порошенко потерю всех или большей части его активов, так что сдаваться без боя политик, судя по всему, не намерен. Так, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко уверен, что ничем серьезным для политика этот вызов на допрос не обернется. "Всему миру продемонстрируют, какая в стране царит демократия", – озвучил он главную цель всего процесса.

Автор: Геннадий Куприянов6 мая 2019, 20:07
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