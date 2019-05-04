Порошенко поставил Зеленского на колени тайным указом
В Верховной Раде прошло обсуждение закона об украинском языке. Результаты голосования показали, что команда Петра Порошенко все еще оказывает сильное влияние на мнение депутатов.
В интервью "ПолитНавигатору" эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько отметил, что украинские чиновники находятся в непростом положении. Они должны либо поддержать политику предыдущего лидера, либо же отказаться от нее и перейти на сторону Владимира Зеленского.
"Ситуация показывает, что депутаты Верховной Рады поставлены перед сложной морально-этической дилеммой. Одна модель поведения требует от них немедленно предать "Акеллу, который промахнулся" и броситься к новому победителю", – заявил специалист.
По мнению Антона Финько, политическая ситуация развивается в пользу Петра Порошенко. Чиновники могут скоро сплотиться в "некую стаю", которая будут придерживаться национально-патриотических интересов и отрицательно относиться ко всем предложениям Владимира Зеленского.
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