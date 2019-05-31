Уединившийся с двумя мужчинами Зеленский вызвал омерзение

Владимир Зеленский стал президентом лишь неделю назад, но уже успел разгневать сограждан. Пока население нищает, а на востоке страны продолжает полыхать война, новый лидер Незалежной, видимо, предпочитает держаться от государственных дел подальше.



Недоумение украинцев вызвала последняя фотография в социальных сетях президента. На ней Зеленский находится в спортзале, расположенном в комплексе зданий администрации президента на Банковой улице в Киеве.



Глава государства провел в зале интенсивную тренировку. "На Банковой. Хоть гантели не украли", – подписал Зеленский снимок. Видимо, таки образом она намекнул на таинственную пропажу мониторов и серверов после ухода с Банковой Петра Порошенко.

Помимо Зеленского, в зале находятся двое мужчин. Один из них – глава президентской администрации, юрист Андрей Богдан. Многие эксперты называют его связующим звеном между президентом и олигархом Игорем Коломойским.

По всей видимости, этим снимком Зеленский хотел продемонстрировать свою демократичность, открытость и близость к простым людям. В комментариях к фотографии подписчики президента Украины похвалили его за здоровый образ жизни и пожелали удачи.

Впрочем, другие пользователи к спортивным подвигам Зеленского отнеслись без энтузиазма. Так, polozovvitaly посоветовал президенту сделать селфи в маршрутном такси в час пик. По мнению пользователя, в спортзал ходят только те, кому "нечем заняться". "Нет слов, опять выбрали нечто!" – возмущается подписчик.

В свою очередь max.demchenko напомнил, что пока Зеленский тягает гантели, страна продолжает страдать от разгула коррупции, а в Донбассе по-прежнему полыхает война. "Фитоняшка из вас никакая. Как, впрочем, и президент", – раздосадован пользователь.

Спортом Владимир Зеленский увлекается давно. Еще до начала политической карьеры он регулярно посещал тренажерный зал. Помимо фитнеса, президент увлекается тайским боксом, спортивно-бальными танцами и футболом.