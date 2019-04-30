Хамоватый Зеленский озвучил угрозы в адрес Путина
Зеленский повышает ставки в преддверии вероятных переговоров
с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе. На этот раз в
словесную перепалку с Москвой вступил военный советник актера Иван Апаршин.
По его словам, до вступления Украины в НАТО Киев найдет возможность ответить на вызовы внешних противников. Какие-то конкретные страны, якобы представляющие угрозу для Незалежной, советник Зеленского не назвал. Однако исходя из непростых отношений с восточным соседом можно предположить, что говорит он о России.
Апаршин отметил, что речь идет о повышении уровня боеспособности украинской армии и финансирования подразделений специальных операций. Об этом советник Зеленского заявил в интервью изданию "Апостроф".
По всей видимости, избранный украинский лидер окружил себя людьми, взгляды которых мало отличаются от представлений окружения уходящего президента Петра Порошенко. Ранее Апаршин рекомендовал Зеленскому не вести переговоры с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
При этом он предостерег избранного президента от общения с российским лидером наедине. Вести переговоры с Путиным Зеленскому следует в присутствии представителей США и Евросоюза, уверен Апаршин.
Путин - Зеленскому: До побачення! pic.twitter.com/rSWDiGcFgb— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 апреля 2019 г.
После избрания президентом актер сделал несколько резких заявлений в адрес России. Так, после подписания Владимиром Путиным указа об упрощенной выдаче паспортов жителям Донецкой и Луганской республик Зеленский сказал, что желать российского гражданства могут лишь те, кто "находится под влиянием пропаганды или хочет скрыться от уголовного преследования.
Смелая риторика Зеленского пришлась по душе далеко не всем. Актер еще не вступил в должность, но уже берет на себя слишком много, уверены критики избранного президента Украины.
Артистка дала откровенное интервью
Популярной актрисе потребовалась госпитализация
Авторы "Голоса" несут большие потери
В близком кругу уверены, что супруги в одном шаге от нового брака
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Где найти достойную женщину?
Жениться лучше на мусульманке.
Мигранты..это зло?
Мужья -тираны
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Собачники афигели
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Не предложил выплатить мою ипотеку
СССР разделили,даже нас не спросили!
Ищу девушку
Выйти замуж,это противно.
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Нет секса в отношениях
Почему все хотят изучать английский?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Когда замуж?
Юбка или джинсы?
Беременна от бывшего
Как часто ранние браки распадаются?
У Гордона жена таджик,ахаха
Хочу Ребенка
Квартира Началовой Юлии
Как вы относитесь к Лопыревой?
Бузова
Это Порашенка подстрикает зарад против России ?
Переспали на первом свидании
Машина в кредит
Голливудская диета
Диета на кашах