Адвокат Зеленского проговорился о грязных связях комика
Выигравший выборы президента Украины Владимир Зеленский не раз оказывался в центре скандала по время предвыборной кампании. Слухи о том, что комика спонсирует олигарх Игорь Коломойский всплывали неоднократно.
Теперь им, похоже, нашлось достоверное подтверждение. Адвокат Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала NEWSONE заявил, что представляет интересы не только шоумена и его партии "Слуга народа", но и до сих пор представляет интересы предпринимателя Коломойского.
"Да, я являюсь адвокатом команды Зе, а точнее партии "Слуга народа", в том числе представляю интересы главы этой партии Владимира Зеленского. Также пока что я представляю интересы Игоря Коломойского, но уже не являюсь защитником Геннадия Корбана, насколько я понимаю, у него сейчас нет проблем с законом", – заявил Богдан.
Он подчеркнул, что вышеупомянутые фамилии – лишь "публичная вершина айсберга" тех дел, которыми сейчас он занимается.
Ранее об отношениях Игоря Коломойского и Владимира Зеленского рассказала жена последнего Елена. По ее словам, мужчин связывают исключительно вопросы бизнеса. Первая леди Незалежной даже вспомнила о серьезном конфликте между политиком и олигархом, который имел место несколько лет назад.
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