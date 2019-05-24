Володин озвучил рецепт эффективного развития экономики
"Я попросил бы не ставить себе задачу увеличить количество подписчиков, лайков, чем сейчас многие живут. Не это нам надо. Нам надо, чтобы у нас технологии появились", – подчеркнул Вячеслав Володин.
Он выразил уверенность, что для развития цифровой экономики Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций должно заниматься "и железом, и софтом". У России, напомнил спикер Госдумы, уже есть собственный поисковик и социальные сети. Однако в сфере промышленности, станкостроения и транспорта подобной ситуации не наблюдается.
Во многом этот вопрос касается образования. Вячеслав Володин заявил, что в стране необходимо создать такие условия, чтобы после выпуска из школ дети шли учиться в технические вузы, на факультеты математики и другие, благодаря которым можно получить необходимые для программирования знания. Такой подход позволит постепенно завоевать этот рынок.
"Если говорить про экономику, ее развитие, конкурентоспособность, будут как раз важны робототехника, искусственный интеллект и, соответственно, технологии и достижения на основе этих технологий", – подчеркнул Володин.
Напомним, 24 и 25 мая в Крыму проходит заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономике при председателе Госдумы. Изначально эту задачу во время своего послания Федеральному Собранию поставил президент России Владимир Путин.
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