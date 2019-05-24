Путин поставил на место распустившего язык Зеленского
Обсуждать с Зеленским Путину пока нечего, уверены эксперты.
Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сомневается, что двум лидерам
нужно встречаться в ближайшее время. "Какая цель этой встречи?" -
задался политик риторическим вопросом в эфире на "России 1".
По его словам, даже если Зеленский готов выполнять минские соглашения, то ему не даст это сделать Верховная рада, где много сторонников экс-президента Петра Порошенко. Килинкаров надеется, что новый состав украинского парламента будет адекватнее.
В свою очередь политолог Василий Макаров уверен, что прекращение огня может ускорить восстановление отношений между Москвой и Киевом. По словам эксперта, Зеленский вряд ли станет союзником России, но в его силах хотя бы попытаться остановить войну в Донбассе. "Попробовать наладить соседские или добрососедские отношения с Москвой, я думаю, у него абсолютно может получиться", – резюмировал аналитик.
В российской столице к новому украинскому президенту относятся пока без энтузиазма. Владимир Путин отказался поздравить Зеленского со вступлением в должность. В Кремле пояснили, что новоиспеченного коллегу российский лидер поздравит тогда, когда в Донбассе начнет устанавливаться мир.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Одним из первых решений нового главы государства стал роспуск Верховной рады. Выборы в украинский парламент назначены на конец июля.
В случае если шоумену удастся провести в Раду достаточное количество своих сторонников и заключить союзы с другими фракциями, ситуация в Донбассе может сдвинуться с мертвой точки. Во всяком случае, еще во время предвыборной кампании Зеленский называл окончание войны своей приоритетной целью на посту президента.
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