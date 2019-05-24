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Политика

Путин поставил на место распустившего язык Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В Москве отказываются от переговоров с новым украинским руководством по Донбассу. Лидер Незалежной Владимир Зеленский рассчитывал быстро прослыть миротворцем и набрать дополнительные очки к парламентским выборам. Однако Кремль не стал играть по его правилам и поставил жесткое условие: сначала – прекращение огня, потом – переговоры.

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Обсуждать с Зеленским Путину пока нечего, уверены эксперты. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сомневается, что двум лидерам нужно встречаться в ближайшее время. "Какая цель этой встречи?" - задался политик риторическим вопросом в эфире на "России 1".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По его словам, даже если Зеленский готов выполнять минские соглашения, то ему не даст это сделать Верховная рада, где много сторонников экс-президента Петра Порошенко. Килинкаров надеется, что новый состав украинского парламента будет адекватнее.

В свою очередь политолог Василий Макаров уверен, что прекращение огня может ускорить восстановление отношений между Москвой и Киевом. По словам эксперта, Зеленский вряд ли станет союзником России, но в его силах хотя бы попытаться остановить войну в Донбассе. "Попробовать наладить соседские или добрососедские отношения с Москвой, я думаю, у него абсолютно может получиться", – резюмировал аналитик.

В российской столице к новому украинскому президенту относятся пока без энтузиазма. Владимир Путин отказался поздравить Зеленского со вступлением в должность. В Кремле пояснили, что новоиспеченного коллегу российский лидер поздравит тогда, когда в Донбассе начнет устанавливаться мир.

Зеленский обещал прекратить войну в Донбассе. Фото: www.globallookpress.com

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Одним из первых решений нового главы государства стал роспуск Верховной рады. Выборы в украинский парламент назначены на конец июля.

В случае если шоумену удастся провести в Раду достаточное количество своих сторонников и заключить союзы с другими фракциями, ситуация в Донбассе может сдвинуться с мертвой точки. Во всяком случае, еще во время предвыборной кампании Зеленский называл окончание войны своей приоритетной целью на посту президента. 

Автор: Иван Поляков24 мая 2019, 16:27
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилигрим
Ответить
Зенеский пожалуйста, пока не поздно, передай все полномочия Юлии Владимировне Тимошенко.
Она конечно отмороженная, но не до такой степени как ты и предыдущий кондитер.
Пилигрим
Ответить
Зеленский как Петросян, хороший шоумен и разлекатель публики.
Управлять государственными делами не умеет, ошибок наделает больше чем Ельцин, Шушкевич, Кравчук и их винопитейщик Бурбулисс-Лис.
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