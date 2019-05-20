Зеленский получил жесткий ответ на провокацию с Крымом
Голосовавшие за Владимира Зеленского украинцы рассматривали его как кандидата, способного положить конец гражданской войне в стране и наконец разрешить противоречия с Россией. Однако своими словами при вступлении в должность президента страны политик, кажется, разбил эти надежды. В частности, он проговорился о планах по захвату Крыма.
На эту часть выступления бывшего шоумена незамедлительно последовал жесткий ответ из Москвы. "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов России", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Напомнил он Владимиру Зеленскому и о том, по какому сценарию должен быть решен конфликт Киева с Донецком и Луганском. "Что касается юго-востока, Донбасса, то опять же это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь прежде всего на четком плане, изложенном в минских договоренностях", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.
Дмитрий Песков также рассказал, когда президент России направит поздравление своему украинскому коллеге. "Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины", – цитирует его "Царьград". Также на поздравление от российского лидера президент Украины сможет рассчитывать после первых успехов в нормализации отношений между двумя странами.
Напомним, 20 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность. Первым делом он распустил Верховную раду, а также призвал уволить главу СБУ, генерального прокурора и министра обороны страны. Своей первоочередной задачей новый украинский лидер назвал прекращение огня в Донбассе. Затем заявил о необходимости захвата Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей.
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