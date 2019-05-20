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Политика

Зеленский получил жесткий ответ на провокацию с Крымом

Фото: www.globallookpress.com
В своей речи на инаугурации в Верховной раде избранный президент Украины Владимир Зеленский разошелся не на шутку и заявил о намерении захватить Крым. В Москве дали жесткий ответ позарившемуся на российский полуостров политику.

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Голосовавшие за Владимира Зеленского украинцы рассматривали его как кандидата, способного положить конец гражданской войне в стране и наконец разрешить противоречия с Россией. Однако своими словами при вступлении в должность президента страны политик, кажется, разбил эти надежды. В частности, он проговорился о планах по захвату Крыма.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

На эту часть выступления бывшего шоумена незамедлительно последовал жесткий ответ из Москвы. "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов России", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Напомнил он Владимиру Зеленскому и о том, по какому сценарию должен быть решен конфликт Киева с Донецком и Луганском. "Что касается юго-востока, Донбасса, то опять же это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь прежде всего на четком плане, изложенном в минских договоренностях", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.

Дмитрий Песков также рассказал, когда президент России направит поздравление своему украинскому коллеге. "Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины", – цитирует его "Царьград". Также на поздравление от российского лидера президент Украины сможет рассчитывать после первых успехов в нормализации отношений между двумя странами.

Напомним, 20 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность. Первым делом он распустил Верховную раду, а также призвал уволить главу СБУ, генерального прокурора и министра обороны страны. Своей первоочередной задачей новый украинский лидер назвал прекращение огня в Донбассе. Затем заявил о необходимости захвата Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей.

Автор: Геннадий Куприянов20 мая 2019, 19:23

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Монахиня Нина о том, как развращают молодежь и об Иване Урганте
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Монахиня НИНА КРЫГИНА о геях, пропаганде и Урганте.
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П.С.
Мне никогда Ургант не нравился.
Вот Петросян - ДА!
Но и Петрасян иногда такую порнушку нес.
Может они бесноватые все?
А КАК УЗНАТЬ, НЕТ ТАКОГО ПРИБОРА, ЧТОБЫ ВЫЧИСЛИ ЕСТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ БЕСЫ.

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20 ШПИОНСКИХ ВЕЩЕЙ С ALIEXPRESS ОТ КОТОРЫХ ТЫ ОФИГЕЕШЬ / ЛУЧШЕЕ НА АЛИЭКСПРЕСС
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Что сгорит,то не сгниет,китайцам меньше достанется,пусть горит,синим пламенем. Неплохо было бы,чтоб и Москва сгорела,целиком.
Имя Имярек
Ответить
СИБИРЬ ГОРИТ СМИ МОЛЧАТ. Пожары в Иркутской области.Алексей Навальный 2019 Иван Ургант про Храм
v=lZr6ki7kQRk

Монахиня Нина о том, как развращают молодежь и об Иване Урганте
v=y7xgGzDpMz0

Монахиня НИНА КРЫГИНА о геях, пропаганде и Урганте.
v=hVhAo4uo4C4

П.С.
Мне никогда Ургант не нравился.
Вот Петросян - ДА!
Но и Петрасян иногда такую порнушку нес.
Может они бесноватые все?
А КАК УЗНАТЬ, НЕТ ТАКОГО ПРИБОРА, ЧТОБЫ ВЫЧИСЛИ ЕСТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ БЕСЫ.

Прибор для поиска Бесов
Обзор!!! Обнаружитель камер и жучков - CC308+
220 ВОЛЬТ ТВ
v=j6TxtM0Oma4

20 ШПИОНСКИХ ВЕЩЕЙ С ALIEXPRESS ОТ КОТОРЫХ ТЫ ОФИГЕЕШЬ / ЛУЧШЕЕ НА АЛИЭКСПРЕСС
v=T_iPJZPHcTc
1

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