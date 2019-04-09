Объявлено о побеге Порошенко в Германию
Порошенко может остаться в Германии во время намеченной поездки, она состоится через три дня. Политолог Александр Семченко полагает, что у президента остается единственный шанс – бежать из страны. Для этого можно использовать визит в Германию, намеченный на 12 апреля.
"Потом можно воспользоваться рецептом Саакашвили. Он сбежал из Грузии за несколько дней до окончания своих президентских полномочий. Примерно такая же ситуация у Порошенко”, – сказал политолог в интервью изданию "ПолитНавигатор".
Конечно, теоретически Порошенко мог бы рассчитывать на черные технологии фальсификации выборов, но это сценарий Семченко назвал трудновыполнимым. "Фальсификации такого масштаба возможны только в пользу человека, в победу которого верят, а сейчас в победу Порошенко уже мало кто верит, включая его приближенных", - отметил эксперт.
Сейчас Петр Порошенко может доверять в лучшем случае только окружению из родных и близких. Все его партнеры только и ждут скорейшей политической кончины президента, чтобы разделить все то, что было им наворовано за этот период.
Некоторое время назад в прессе появилась информация о том ,что Порошенко ведет переговоры и выторговывает условия по своему бегству в Турцию. Среди стран, которые гипотетически могут принять лидера Незалежной, назывались также Италия, Испания, Молдавия и даже Белоруссия.
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