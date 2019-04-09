"Пьет и не просыхает": Порошенко откровенно о "наркомании" Зеленского
На сей раз Порошенко был вынужден оправдываться за
сказанное. По его словам, он не говорил, что Зеленский является наркоманом.
"Не утверждаю и не утверждал, потому что не имею для этого
оснований", – заявил глава государства в эфире телеканала ICTV.
Порошенко признался, что условие Зеленского о тестах на алкогольную и наркотическую зависимость его удивило. Заявления о том, что он "пьет и не просыхает", лидер Незалежной назвал фейками российской пропаганды. По словам президента, супруга видела его в состоянии алкогольного опьянения лишь однажды.
Главой государства не может быть человек с наркотической зависимостью, заявил ранее Порошенко. Таким образом он намекнул на возможные проблемы с запрещенными веществами у своего оппонента Владимира Зеленского.
Политик предупредил, что в таком случае безопасность страны будет поставлена под угрозу. "Каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленскому", - резюмировал президент.
Порошенко: Это фейки российской пропаганды, что Порошенко пьет, не просыхает. Моя жена сказала, что она видела меня пьяным только один раз. Я спросил - когда? Она ответила - еще до свадьбы, ты не помнишь pic.twitter.com/38rjWnfXvW— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 апреля 2019 г.
Ранее претенденты на высший государственный пост сдали анализы крови. Без казусов не обошлось. У Порошенко врач очень долго не мог найти вену, а у Зеленского, как оказалось, анализы брал актер из сериала "Сваты", продюсером которого являлся комик.
Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко необходимо набрать простое большинство голосов. Пока социологические рейтинги отдают победу шоумену.
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