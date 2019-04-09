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Политика

"Пьет и не просыхает": Порошенко откровенно о "наркомании" Зеленского

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президенту Украины Петру Порошенко пришлось объясняться за сказанные им слова о возможном употреблении запрещенных веществ актером Владимиром Зеленским. Ранее в одном из интервью он намекнул на наркозависимость своего оппонента. 
прочитано 265 раз

На сей раз Порошенко был вынужден оправдываться за сказанное. По его словам, он не говорил, что Зеленский является наркоманом. "Не утверждаю и не утверждал, потому что не имею для этого оснований", – заявил глава государства в эфире телеканала ICTV.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Порошенко признался, что условие Зеленского о тестах на алкогольную и наркотическую зависимость его удивило. Заявления о том, что он "пьет и не просыхает", лидер Незалежной назвал фейками российской пропаганды. По словам президента, супруга видела его в состоянии алкогольного опьянения лишь однажды.

Главой государства не может быть человек с наркотической зависимостью, заявил ранее Порошенко. Таким образом он намекнул на возможные проблемы с запрещенными веществами у своего оппонента Владимира Зеленского.

Политик предупредил, что в таком случае безопасность страны будет поставлена под угрозу. "Каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленскому", - резюмировал президент.

Ранее претенденты на высший государственный пост сдали анализы крови. Без казусов не обошлось. У Порошенко врач очень долго не мог найти вену, а у Зеленского, как оказалось, анализы брал актер из сериала "Сваты", продюсером которого являлся комик.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко необходимо набрать простое большинство голосов. Пока социологические рейтинги отдают победу шоумену. 

Автор: Иван Поляков9 апреля 2019, 10:55
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как же противна эта свинота с поросячьими глазами,
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