Перепуганный Зеленский встал на колени перед Порошенко

Актер Владимир Зеленский опасается за свою жизнь. Штаб кандидата в президенты попросил полицию обеспечить его охраной накануне второго тура выборов.

Об обращении Зеленского в полицию сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко. Сам глава МВД Арсен Аваков ранее говорил о том, что его ведомство перед первым туром охраняло несколько кандидатов в президенты Украины, кроме Петра Порошенко. Главу государства охраняет собственное управление.

Между тем пока не ясно, кто будет осуществлять охрану на стадионе "Олимпийский" в Киеве, где на днях должны пройти дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. На стадионе около ста тысяч мест для зрителей и, скорее всего, он будет полностью заполнен. В таких условиях обеспечить безопасность первого лица государства будет непросто.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта, никто из 38 кандидатов не смог набрать половины голосов избирателей. Во второй тур вышли действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. Причем, шоумен набрал в два раза больше голосов избирателей.





Провести дебаты на стадионе предложил актер, разместив свое видеообращение к президенту в соцсетях. Подумав несколько часов Порошенко согласился, после чего кандидаты сдали анализы крови на алкоголь и наркотики. Результаты тестов не выявили запрещенных веществ.