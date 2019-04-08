Уголовница Тимошенко подложила свинью рвущемуся к власти Зеленскому

Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, потерпевшая поражение в первом туре выборов президента Украины – 2019, решила усложнить жизнь лидеру предвыборной гонки и вероятному будущему главе государства Владимиру Зеленскому. Она призвала Верховную раду поскорее принять закон, ограничивающий власть президента.



Ситуацию с выборами Тимошенко назвала "клоунадой". Она напомнила депутатам, что через несколько месяцев украинцы будут выбирать новый состав парламента. "Еще можно все поправить. Этот балаган можно остановить", – сказала бывший премьер.



По ее словам, президенты всегда нарушали Конституцию страны и силой навязывали Верховной раде лоббистские решения. До второго тура выборов главы государства остается две недели, поэтому у парламентариев есть шанс с этим покончить, уверена Тимошенко.

Она призвала коллег-депутатов в оставшееся время принять законы, которые ограничат власть президента. В частности, речь идет о законе о временных следственных комиссиях.

"Чтобы в руках парламента был инструмент контроля за коррупцией какого бы то ни было президента", – пояснила лидер "Батькивщины".

В первом туре выборов президента Украины – 2019 Тимошенко заняла третье место с результатом в 13,4% голосов. Оспаривать результат оранжевая принцесса отказалась.

Тем временем несёмся дальше. Зеленский предложил Тимошенко стать независимым арбитром в дебатах. pic.twitter.com/wvHTXLqHpA — Дядя Саша (@ddya_sasha) 4 апреля 2019 г.

Между тем актер Владимир Зеленский, набравший наиболее количество голосов, предложил Тимошенко быть арбитром на его дебатах с президентом Петром Порошенко. Юморист уверен в беспристрастности бывшего премьер-министра.

У лидера "Батькивщины" к инициативе шоумена отнеслись прохладно. В окружении Тимошенко Зеленского упрекнули в хамском поведении. "Откажет, и из вредности сделает это в последний момент, чтобы потянуть напряжение”, – сообщает украинское интернет-издание "Страна" со ссылкой на источник, близкий к экс-премьеру.