Уголовница Тимошенко подложила свинью рвущемуся к власти Зеленскому
Ситуацию с выборами Тимошенко назвала "клоунадой".
Она напомнила депутатам, что через несколько месяцев украинцы будут выбирать
новый состав парламента. "Еще можно все поправить. Этот балаган можно
остановить", – сказала бывший премьер.
По ее словам, президенты всегда нарушали Конституцию страны и силой навязывали Верховной раде лоббистские решения. До второго тура выборов главы государства остается две недели, поэтому у парламентариев есть шанс с этим покончить, уверена Тимошенко.
Она призвала коллег-депутатов в оставшееся время принять законы, которые ограничат власть президента. В частности, речь идет о законе о временных следственных комиссиях.
"Чтобы в руках парламента был инструмент контроля за коррупцией какого бы то ни было президента", – пояснила лидер "Батькивщины".
В первом туре выборов президента Украины – 2019 Тимошенко заняла третье место с результатом в 13,4% голосов. Оспаривать результат оранжевая принцесса отказалась.
Тем временем несёмся дальше. Зеленский предложил Тимошенко стать независимым арбитром в дебатах. pic.twitter.com/wvHTXLqHpA— Дядя Саша (@ddya_sasha) 4 апреля 2019 г.
Между тем актер Владимир Зеленский, набравший наиболее количество голосов, предложил Тимошенко быть арбитром на его дебатах с президентом Петром Порошенко. Юморист уверен в беспристрастности бывшего премьер-министра.
У лидера "Батькивщины" к инициативе шоумена отнеслись прохладно. В окружении Тимошенко Зеленского упрекнули в хамском поведении. "Откажет, и из вредности сделает это в последний момент, чтобы потянуть напряжение”, – сообщает украинское интернет-издание "Страна" со ссылкой на источник, близкий к экс-премьеру.
Примадонна приготовила грандиозное шоу
Певица решила впредь держать язык за зубами
Откровенное интервью актера
Красавица сделала заявление у гроба
Популярные темы форума
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Почему я такая дура?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Знаки зодиака
Я однолюб, никого больше не полюблю
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Он изменил мне со страшной бабой
Мне очень скучно!
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Два кило картошки
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Передумала выходить замуж
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Крик души
<цензура>
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
кефирная диета на 7 дней
ВСД как приговор или хождение по мукам