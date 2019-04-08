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Политика

Лукашенко проболтался о победителе выборов на Украине

Александр Лукашенко назвал победителя президентских выборов на Украине - 2019. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление. Батька назвал имя победителя президентских выборов на Украине – 2019. Пор всей видимомости, белорусский лидер что-то знает... 
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Через две недели украинцам предстоит выбирать между действующим главой государства Петром Порошенко и актером Владимиром Зеленским. И хотя прогнозировать результаты голосования не берутся даже многие эксперты, Лукашенко объявил имя победители гонки.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Он напомнил, что после первого тура лидирует Зеленский. Однако во втором все может кардинально измениться. "Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", – заявил Лукашенко в интервью турецкому информагентству "Анадолу".

Батька признался, что с Зеленским не знаком и видел его только в кино. С Порошенко же белорусский лидер неплохо поладил. Оба лидера периодически встречаются, на фотографиях они радостно жмут друг другу руки. В общем, братская любовь до гроба.

При этом Лукашенко отметил, что у него с Порошенко есть общий друг – Михаил Саакашвили. По словам белорусского лидера, экс-президент Грузии сделал много ошибок в своей политической карьере. Он предостерег нынешнего лидера Незалежной от "шуток с народом" и призвал Порошенко сделать все, чтобы украинцы его поддержали.

Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Что касается Зеленского, то голосовать за него гражданам Незалежной не стоит, уверен Батька. По его мнению, президентство актера – это большой риск для страны. "Последние годы опыт украинского народа - свидетельство тому, что нельзя рисковать", – заявил Лукашенко.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. Для победы Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов. 

Автор: Иван Поляков8 апреля 2019, 14:51

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