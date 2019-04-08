Лукашенко проболтался о победителе выборов на Украине
Через две недели украинцам предстоит выбирать между действующим
главой государства Петром Порошенко и актером Владимиром Зеленским. И хотя
прогнозировать результаты голосования не берутся даже многие эксперты,
Лукашенко объявил имя победители гонки.
Он напомнил, что после первого тура лидирует Зеленский. Однако во втором все может кардинально измениться. "Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", – заявил Лукашенко в интервью турецкому информагентству "Анадолу".
Батька признался, что с Зеленским не знаком и видел его только в кино. С Порошенко же белорусский лидер неплохо поладил. Оба лидера периодически встречаются, на фотографиях они радостно жмут друг другу руки. В общем, братская любовь до гроба.
При этом Лукашенко отметил, что у него с Порошенко есть общий друг – Михаил Саакашвили. По словам белорусского лидера, экс-президент Грузии сделал много ошибок в своей политической карьере. Он предостерег нынешнего лидера Незалежной от "шуток с народом" и призвал Порошенко сделать все, чтобы украинцы его поддержали.
Что касается Зеленского, то голосовать за него гражданам Незалежной не стоит, уверен Батька. По его мнению, президентство актера – это большой риск для страны. "Последние годы опыт украинского народа - свидетельство тому, что нельзя рисковать", – заявил Лукашенко.
Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. Для победы Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов.
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