Наркотики: шокирующее заявление после анализов Зеленского
По его мнению, кандидаты в президенты должны сдать тесты на
алкоголь и запрещенные вещества во Всемирном антидопинговом агентстве. Ранее с
таким предложением выступил боксер Владимир Кличко, передает RT.
Руководство и эксперты организации прибудут на Украину в начале следующей недели, отметил Порошенко. "И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии. Считаю, что это чрезвычайно важно", – заявил лидер Незалежной в эфире телеканала "Украина".
При этом президент сделал намек на возможность некоторых проблем у своего оппонента Владимира Зеленского. По словам Порошенко, президентом и главнокомандующим может стать человек, который, не исключено, имеет наркотическую зависимость.
Глава государства предупредил, что в таком случае безопасность страны будет поставлена под угрозу. "Каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленскому", - резюмировал лидер Незалежной.
С инициативой пройти медицинское обследование выступил Владимир Зеленский. Актер назвал это обязательным условием перед дебатами. На прошлой неделе оба кандидата сдали кровь на наличие алкоголя и запрещенных веществ.
Не обошлось и без казусов. Так, у Петра Порошенко врач долгое время не мог найти вену. Главу государства попросили поменять руку.
Вопросы остались и к Владимиру Зеленскому. Выяснилось, что кровь у артиста брал бывший актер сериала "Сваты", продюсером которого являлся юморист. В штабе Порошенко сомневаются в объективности анализов шоумена, отмечает НСН.
Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. Для победы Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов, напоминает "Царьград".
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