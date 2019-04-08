Наркотики: шокирующее заявление после анализов Зеленского

Президентом страны и главнокомандующим вооруженными силами не может быть человек с наркотической зависимостью. Об этом заявил лидер Незалежной Петр Порошенко, намекнув на своего оппонента по второму туру выборов главы государства, шоумена Владимира Зеленского.



По его мнению, кандидаты в президенты должны сдать тесты на алкоголь и запрещенные вещества во Всемирном антидопинговом агентстве. Ранее с таким предложением выступил боксер Владимир Кличко, передает RT.



Руководство и эксперты организации прибудут на Украину в начале следующей недели, отметил Порошенко. "И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии. Считаю, что это чрезвычайно важно", – заявил лидер Незалежной в эфире телеканала "Украина".

При этом президент сделал намек на возможность некоторых проблем у своего оппонента Владимира Зеленского. По словам Порошенко, президентом и главнокомандующим может стать человек, который, не исключено, имеет наркотическую зависимость.

Глава государства предупредил, что в таком случае безопасность страны будет поставлена под угрозу. "Каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленскому", - резюмировал лидер Незалежной.

С инициативой пройти медицинское обследование выступил Владимир Зеленский. Актер назвал это обязательным условием перед дебатами. На прошлой неделе оба кандидата сдали кровь на наличие алкоголя и запрещенных веществ.

Не обошлось и без казусов. Так, у Петра Порошенко врач долгое время не мог найти вену. Главу государства попросили поменять руку.

Вопросы остались и к Владимиру Зеленскому. Выяснилось, что кровь у артиста брал бывший актер сериала "Сваты", продюсером которого являлся юморист. В штабе Порошенко сомневаются в объективности анализов шоумена, отмечает НСН.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. Для победы Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов, напоминает "Царьград".