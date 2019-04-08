Наркотики: шокирующее заявление после анализов Зеленского

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Понедельник 8 апреля
Лента новостей
11:25
Забытый Булдаков страдал от одиночества
11:14
В Москве назвали самые яркие достижения звезд
11:05
Пострадавших в "китовой тюрьме" животных решили отпустить на волю (видео)
10:36
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
10:24
Болтливая подруга раскрыла пол ребенка Маркл
10:10
Кудрявцева жестко объявила о разводе
09:57
Звезду "Дома-2" избили в родном городе
09:44
Разведенку Джоли застукали с известным актером
09:40
Пять большегрузов столкнулись на МКАД
09:12
Переломанная Ивлеева пополнила "инвалидную команду" Билана
08:55
Юбилейный концерт Пугачевой всплыл в Сети
08:30
"Отвратительна": Собчак лишили звания санитара
08:02
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
07:59
Правда-матка вышла боком для Карауловой
06:05
Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала
04:05
Врачи назвали четыре способа продлить жизнь
02:10
Перекроившая себя звезда шоу "Дом-2" похудела до анорексии
00:31
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
22:09
Самбурская бежит из страны после расставания с возлюбленным
21:45
Советские актеры представили одежду молодых российских дизайнеров
20:24
36-летняя Сати Казанова заговорила о беременности
17:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 апреля 2019 года
17:01
Гороскоп на неделю
16:56
"Какого-то бомжа раздел": облаченный в рванье Нагиев бродит по улицам
16:49
Кудрявцева сбежала с вечеринки Пригожина
15:57
Сын Рудковской и Плющенко оказался в центре скандала
15:53
Доевшая котлеты Волочкова взобралась на натужившегося Малахова
14:51
Скончалась вдова актера Валерия Золотухина
14:29
Тодоренко показала "топаловские пятки"
14:04
Взбешенная Тарасова грубо послала известного спортсмена
13:29
Получилось умопомрачительно: Садальский влез в грязные разборки Собчак и Волочковой
12:57
Поющий дифирамбы Малахов жестко подставил Зеленского
11:41
"Я бы не смогла пережить": 47-летняя Заворотнюк откровенно о третьих родах
11:22
Смерть близких и новая беременность: Кудрявцева раскрыла тайны
10:51
"Рюмку водки перед выступлением": Салтыкова рассказала о своей слабости
10:35
Народ молится о выздоровлении внезапно слегшего Леонтьева
07:40
Объявлено о страшной зависимости постаревшего Лукашенко
06:37
"Позор семьи": Боярской крепко досталось после громкого заявления отца
04:25
Ротару поразила внешним видом после тяжелой болезни
01:19
"Не хранил ей верность": Пугачевой нанесли серьезный удар
23:14
Почему униженная жена Башарова терпела избиения
22:17
Россия и Казахстан укрепляют межпарламентское сотрудничество
20:10
49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире
19:30
Володин: Эмир Катара поддержал Россию на Ближнем Востоке
18:30
Родители взорвались из-за грязного пиара на смерти Началовой
17:42
Вскрылась баснословная стоимость коттеджа Заворотнюк
17:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 апреля 2019 года
16:19
Есть угроза взрыва: в Подмосковье обнаружили бомбу
15:37
У Пугачевой меньше: Лолита рассекретила размер своей пенсии
14:47
Под Москвой 40 человек устроили жестокую драку
14:05
"Я сильно сопротивлялась": Утяшева высказалась о конфликте с матерью
13:56
"Мы еще повоюем": скандальный актер обратился к юбилярше Бледанс
13:34
Эксперты поддержали инициативу Володина об изменениях в Конституцию
13:22
"Прическа рухнула": Валерия проговорилась о бурной ночи с мужем
13:07
Знаменитый боксер умер после продолжительной болезни
12:32
"Ух, что сегодня ждет Лешу!": Ковальчук возбудила постельным фото
12:28
Володин: Дума может участвовать в формировании правительства
12:00
Рудковская в дерзком мини произвела фурор
11:15
"Она – царица": Галкин признал доминирование Пугачевой
10:52
Великодушную Волочкову уличили в связи с пьяными бомжами
10:19
Как живет дочь после смерти Началовой
10:10
Проверка Порошенко на наркотики обернулась неожиданностью для врачей
07:11
Сбежавшие из дворца Меган Маркл и принц Гарри нашли скромное убежище
05:02
"Он был физически неприятен": Рынска вспомнила об умершем муже
02:51
Великий пост: рецепт морковного крем-супа с фисташками
01:02
Роскошная Ирина Шейк прикрыла обнаженную грудь рукой
22:53
"От безделья крыши рвет!": зрители в шоке от вакханалии на шоу "Дом-2"
22:01
Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки
22:01
Предатель Саакашвили вонзил нож в спину Порошенко
21:20
Названы неожиданные версии взрыва в питерской академии
20:41
"Вы все подохнете": терапевт из Балашихи облаяла коллег на глазах пациентов
20:30
Перепуганный Порошенко врезал униженной Тимошенко
20:25
Из сейфа в отделе полиции украли девять миллионов
20:14
В Уфе сбежавшая из психбольницы пациентка пыталась улететь в Москву
19:58
Савичева разоткровенничалась о женском счастье
19:56
В Башкирии в ДТП с пьяным водителем погиб пассажир
19:50
"Ни черта не получится": Михаил Боярский о будущем непутевой дочери
19:38
Поезд на полном ходу снес скорую помощь (видео)
19:32
Под Краснодаром рухнул купол церкви
19:24
Похорошевшая Заворотнюк впервые вышла в свет после родов
19:24
В Москве стало на один памятник архитектуры больше
19:12
Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии
18:34
Бузова вышла из себя из-за дерзкой кражи
18:24
Отдала все деньги: 50-летний юбилей Бледанс поразил скромностью
18:21
Обнародована сенсационная причина избиения любовницы Жукова
18:20
Беспардонный Зеленский добил неудачницу Тимошенко
17:40
Уродующая женщин хирург-мясник задержана в Краснодаре
17:37
"ЕР" требует запретить высаживать детей из общественного транспорта
17:19
Сдавших анализы Зеленского и Порошенко заподозрили в обмане
17:11
"Я не хочу себя прежнюю": уехавшая Лариса Гузеева прячет лицо
16:50
Развенчан миф о самом вредном блюде россиян
16:42
Николаев считает дни до встречи с юбиляршей Пугачевой
16:13
Раскрыты новые подробности жуткой катастрофы Boeing 737 MAX
15:57
На те же грабли: Тимошенко метит в премьеры к президенту Зеленскому
15:41
За что любят Михаила Горбачева
15:40
Годовалую дочь звезды шоу "Дом-2" замучили в больнице
15:31
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
15:28
Собчак выложила доказательства вранья Волочковой
15:09
Известный французский арфист покоряет Москву
15:02
Разбившийся в жуткой аварии Павлиашвили потерял память
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала
Проверка Порошенко на наркотики обернулась неожиданностью для врачей
Как живет дочь после смерти Началовой
Политика

Наркотики: шокирующее заявление после анализов Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президентом страны и главнокомандующим вооруженными силами не может быть человек с наркотической зависимостью. Об этом заявил лидер Незалежной Петр Порошенко, намекнув на своего оппонента по второму туру выборов главы государства, шоумена Владимира Зеленского. 
прочитано 2030 раз

По его мнению, кандидаты в президенты должны сдать тесты на алкоголь и запрещенные вещества во Всемирном антидопинговом агентстве. Ранее с таким предложением выступил боксер Владимир Кличко, передает RT

ПО ТЕМЕ

Пьяницу Порошенко уличили в подделке тестов

Сдавших анализы Зеленского и Порошенко заподозрили в обмане

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Руководство и эксперты организации прибудут на Украину в начале следующей недели, отметил Порошенко. "И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии. Считаю, что это чрезвычайно важно", – заявил лидер Незалежной в эфире телеканала "Украина".

При этом президент сделал намек на возможность некоторых проблем у своего оппонента Владимира Зеленского. По словам Порошенко, президентом и главнокомандующим может стать человек, который, не исключено, имеет наркотическую зависимость.

Глава государства предупредил, что в таком случае безопасность страны будет поставлена под угрозу. "Каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленскому", - резюмировал лидер Незалежной.

Кадр youtube.com

С инициативой пройти медицинское обследование выступил Владимир Зеленский. Актер назвал это обязательным условием перед дебатами. На прошлой неделе оба кандидата сдали кровь на наличие алкоголя и запрещенных веществ.

Не обошлось и без казусов. Так, у Петра Порошенко врач долгое время не мог найти вену. Главу государства попросили поменять руку.

Вопросы остались и к Владимиру Зеленскому. Выяснилось, что кровь у артиста брал бывший актер сериала "Сваты", продюсером которого являлся юморист. В штабе Порошенко сомневаются в объективности анализов шоумена, отмечает НСН.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. Для победы Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов, напоминает "Царьград".

Автор: Иван Поляков8 апреля 2019, 10:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилигрим
Ответить
ИИСУС ОТПРАВЛЯЕТ В АД ПРЕДАТЕЛЕЙ УКРАИНЦЕВ
РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ СО СВЯЩЕННИКОМ в 2019 году
https://www.youtube.com/watch?v=IwZS52dz5zI

САТАНА ДАЛ ВАМ ТОМОС И АВТОКЕФАЛИЮ, ВОТ И ИДЕТЕ СЛУЖИТЕТЕ ВАШЕМУ ОТЦУ ПОДЗЕМНОМУ.
1

Популярные темы форума

Политика

Предатель Саакашвили вонзил нож в спину Порошенко
Перепуганный Порошенко врезал униженной Тимошенко
Объявлено о тайной связи Порошенко с Меланьей Трамп
Трамп взял за горло рвущегося к власти Зеленского

Шоу-бизнес

"Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают": Виторган прервал молчание о Собчак
Цекало откровенно рассказал о молодой жене
"На мужчин у меня моратория нет": кокетливое признание Брежневой
Болтливая подруга раскрыла пол ребенка Маркл

Проишествия

Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
Отрезала сыну ухо: жуткие подробности нападения матери на собственного ребенка

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Кудрявцева сбежала с вечеринки Пригожина

Телеведущая отправилась домой одной из первых

Шоу-бизнес

"На мужчин у меня моратория нет": кокетливое признание Брежневой

Певица поделилась сокровенным
Шоу-бизнес

Юбилейный концерт Пугачевой всплыл в Сети

Примадонна приготовила грандиозное шоу
Культура

Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве

Спектакли с участием актрисы перенесли

Гороскоп

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала
49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире
Двойник Маркл показала роскошные формы
Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков

Спорт

Взбешенная Тарасова грубо послала известного спортсмена
Медведева проболталась о новой работе
Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз

Регионы

Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки
Названы неожиданные версии взрыва в питерской академии
"Вы все подохнете": терапевт из Балашихи облаяла коллег на глазах пациентов
Уродующая женщин хирург-мясник задержана в Краснодаре

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru