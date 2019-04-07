"Готов на кровавые провокации": Раскрыт нехитрый план Порошенко
Выборы президента Украины проходят в напряженной обстановке, и каждое новое заявление кандидатов политологи трактуют по-разному.
Так, последнее высказывание Петра Порошенко о том, что украинцам нужен сильный лидер, который не даст стране "откатиться под имперскую Россию", может означать, что страну ждут "кровавые провокации", считает член Совфеда Франц Клинцевич.
По словам эксперта, в понимании Порошенко сильный президент – это тот, кто готов идти на все для достижения цели, включая кровавые провокации. Такие действия могут привести Украину к окончательному развалу и новому витку Гражданской войны на Донбассе.
Ранее в достоверности результатов теста на алкоголь и наркотики Петра Порошенко усомнился главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
По его словам, то, что глава Украины зависим от алкоголя, не поддается сомнению, поскольку это видно и по психике, и по моторике, и по его внешнему виду. "То, что он алкоголезависимый человек, это очевидно. Это даже не обсуждается", – подчеркнул Онищенко.
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