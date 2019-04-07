"Сдать Западу!": Зеленский пообещал безжалостно расправиться с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет с политиками, получившими власть при Петре Порошенко в случае, если он, шоумен, выиграет второй тур выборов.
Команда Зеленского намерена беспощадно бороться в первую очередь с коррупционерами, которых при Порошенко развелось очень много. Наказание за подобное преступление "должно превышать все возможные выгоды от нее", отмечается в Telegram-канале "Команда Зеленського".
Причем шоумен не собирается "изобретать велосипед". По его мнению, всех, кто уличен во взятках, необходимо отдать под следствие.
"Ошибочно надеяться, что насквозь коррумпированная государственная система будет иметь желание лишить себя пищевой базы. Для старых политиков коррупция – это тоже, что вода для рыбы. Старая "политическая элита" против коррупции – это тоже, что и пчелы против меда", – сказано в сообщении.
В качестве одной из мер, предлагается отдавать коррупционеров западным правоохранителям, которые могут провести расследования против тех украинских коррупционеров, которые установлены украинскими антикоррупционных органами.
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