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Политика

"Сдать Западу!": Зеленский пообещал безжалостно расправиться с Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Выборы президента Украины вскоре завершаться. Кандидаты уже спланировали, как расправиться с неугодными после прихода к власти.
прочитано 1177 раз

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет с политиками, получившими власть при Петре Порошенко в случае, если он, шоумен, выиграет второй тур выборов. 

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Команда Зеленского намерена беспощадно бороться в первую очередь с коррупционерами, которых при Порошенко развелось очень много. Наказание за подобное преступление "должно превышать все возможные выгоды от нее", отмечается в Telegram-канале "Команда Зеленського". 

Причем шоумен не собирается "изобретать велосипед". По его мнению, всех, кто уличен во взятках, необходимо отдать под следствие.

"Ошибочно надеяться, что насквозь коррумпированная государственная система будет иметь желание лишить себя пищевой базы. Для старых политиков коррупция – это тоже, что вода для рыбы. Старая "политическая элита" против коррупции – это тоже, что и пчелы против меда", – сказано в сообщении.

В качестве одной из мер, предлагается отдавать коррупционеров западным правоохранителям, которые могут провести расследования против тех украинских коррупционеров, которые установлены украинскими антикоррупционных органами.

7 апреля 2019, 14:54

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилигрим
Ответить
Как собрать березовый сок, лучший способ, бонусы в конце.
https://www.youtube.com/watch?v=kPrvgZId4Iw

Напомним вам, сбор Березового сока производится с середины Апреля по начала Мая.
Если не успеете, ждите в следующем году.
Пилигрим
Ответить
КУКУРУЗНАЯ ФЕЯ НАДЕЛА ЦАРЮ КОРОНУ
Почему то что я царь - ПРАВДА?
Грядущий Русский Царь - Михаил
https://www.youtube.com/watch?v=vqM9flHR0AA

ДАВАЙТЕ - Все Цари соберемся (все 33 штуки) и устроим фокусы на Красной площади.
Кто будет махать руками, и кости из рукавов выбрасывать и превращать их в кроликов.
А кто из шляпы будет доставать жёлтых птенчиков..

я Сказал, давайте, потому, что тоже хочу подурачится с вами за компанию.
Правда, не ждите от меня никаких чудес. Не научен я вашей экстрасенсорике Кашпировского и Джулии Ванг победительнице 2014 року.

П.С.
Если ты Царь, яви чудо, приедь в Москву устрой Армагеддоньчик.
Вызови Бурю и Град с Молниями, и пусть Мавзолей треснет пополам!

Дети шпионов 4 Армагедон
https://www.youtube.com/watch?v=JMZxWIDlGxo
Гость
Ответить
Все так говорили и говорят, милейший, но одно дело говорить, а другое - сделать! Через 4 года ты и сам будешь не хуже того Петушенко - повязнешь в коррупции, господин Зеленский.....
Пилигрим
Ответить
Посадка Хрена. Самый простой и надежный метод.
v=n1Rt36pjsYY
1

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