Володин: Эмир Катара поддержал Россию на Ближнем Востоке
Глава государства высоко оценил развитие межпарламентских отношений между двумя странами. Эмир особо отметил роль депутатов и в частности думского комитета по международным делам.
В свою очередь, Володин передал Аль Тани приветствие президента России Владимира Путина. Эмир высоко оценил развитие отношений Москвы и Дохи.
Глава Катара поддержал усилия, которые лидер российского государства предпринимает на Ближнем Востоке, отметил спикер Госдумы.
"Он высоко оценил развитие межпарламентских отношений наших стран и особо отметил усилия депутатов и Комитета Государственной Думы по международным делам по выстраиванию отношений на межпарламентском уровне, развитию новых форматов сотрудничества", – рассказал Володин журналистам.
Делегация нижней палаты во главе со спикером пробудет в Дохе 6-7 апреля. Депутаты примут участие в работе 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Вячеслав Володин выступит на пленарном заседании МПС, также у спикера запланирован ряд двусторонних встреч.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.
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