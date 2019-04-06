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Политика

Эксперты поддержали инициативу Володина об изменениях в Конституцию

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Экспертное сообщество положительно восприняло предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина допустить нижнюю палату до формирования правительства и детализировать нормы отчета кабмина перед парламентом. По мнению политологов, эти меры позволят повысить эффективность работы правительства и улучшить координацию между ветвями власти. 
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Глава Фонда ИСЭПИ, политолог Дмитрий Бадовский считает, что спикер конкретизировал свою идею о внесении изменений в Конституцию. О серьезной корректировке президентской республики речи не идет, подчеркнул эксперт. "Скорее, спикер Думы даже делает акцент на дополнительном использовании конституционных полномочий президента как арбитра, обеспечивающего согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти", – написал аналитик на своей странице в Facebook. 

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Бадовский отметил, что механизмов формирования "правительства парламентского большинства" не предлагается. О расширении ответственности кабмина перед Думой речи также не идет, подчеркнул аналитик. "Хотя говорится о детализации норм отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств", – написал эксперт.  

Вместе с тем политолог указал на несколько моментов, которые, на его взгляд, требуют дополнительного разъяснения. Во-первых, будут ли механизмы консультации Думы с главой государства похожи на консультации с фракциями парламентского большинства или Думой в целом. 

Во-вторых, задается вопросом Бадовский, будет ли нижняя палата предлагать альтернативные кандидатуры членов правительства по тем позициям, где нет компромисса. "Или же парламент будет вносить свои независимые предложения по составу правительства президенту", – размышляет эксперт.  

Фото: Duma.gov.ru

Кроме того, отметил Бадовский, не до конца понятно, будет ли распространяться предложенный Володиным механизм консультаций на текущие замены членов кабмина и назначения новых министров и вице-премьеров.  

В свою очередь, политолог Дмитрий Фетисов отметил, что изменения в конституцию в 2008 году действительно повысили ответственность правительства и власти в целом.  

"Вопрос назрел давно. Взаимодействие между Думой и правительством укрепляется, и было бы правильно, если бы парламент участвовал в формировании кабинета министров, как это делается в ряде других стран", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом "Дни.ру". 

Аналитик отметил, что при нынешнем созыве нижней палаты взаимодействие Думы и кабмина усилилось. Детализация норм отчета правительства перед депутатами Фетисов назвал мерой, которая напрашивалась уже давно. "И именно сейчас законодательное введение таких норм наиболее оптимально", – полагает аналитик.  

"Сейчас действует норма отчета членов правительства перед Госдумой. Эти отчеты – не формальное, а реальное мероприятие. Можно вспомнить ситуацию с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, когда парламентарии дали ему дополнительное время для подготовки. Законодатели должны четко понимать, как работает правительство, давать оценку этой деятельности", – сказал Фетисов.  

Вместе с тем политолог отметил, что спикер нижней палаты не настаивает на каком-то конкретном формате участия Думы в формировании кабмина. "А всего лишь озвучивает возможные варианты таких форматов, которые требуют дальнейшего обсуждения", – заключил эксперт. 

Поддержал предложение спикера Госдумы и глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев. Нижняя палата должна участвовать в формировании правительства не только путем дачи согласия главе государства на назначение премьера, подчеркнул аналитик.  

"Депутаты обязаны нести солидарную с правительством ответственность за итоги его работы, а это невозможно без участия в консультациях по кандидатурам министров и возможности внесения альтернативных предложений", – написал эксперт в Facebook.  

Опыт исполнения майских указов 2012 года подтверждают необходимость дополнительного контроля за правительством, отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Он напомнил, что нижняя палата частично осуществляет эти функции на парламентском часе.  

Фото: Duma.gov.ru

Предложенные Володиным инициативы будут полезными, считает эксперт. "Чтобы повысить уровень исполнительности кабмина, безусловно, эта мера должна его взбодрить", – цитируют аналитика РИА Новости.  

Предложения Володина направлены на обеспечение баланса законодательной и исполнительной ветвей власти, уверен политолог Антон Хащенко.

"О чем, собственно, напомню, и писал в октябре прошлого года председатель Конституционного суда Валерий Зорькин", - написал эксперт на своей странице в Facebook. 

В беседе с корреспондентом "Дни.ру" аналитик подчеркнул, что такие изменения необходимы. При этом он подчеркнул, что ни о какой попытке перехода к парламентской республике речи не идет. "Предложения Володина направлены исключительно на совершенствование системы сдержек и противовесов", – резюмировал эксперт.  

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью редакции официального сайта нижней палаты указал на возможность изменений в главном законе страны. Председатель нижней палаты считает, что Госдума может принимать участие в формировании правительства путем консультаций.

Кроме того, законодатель призвал дополнительно детализировать нормы отчета кабмина перед парламентом по поставленным депутатами вопросам. По его мнению, это повысило бы уровень ответственности правительства и улучшило координацию между органами власти.

Автор: Иван Поляков6 апреля 2019, 13:34

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